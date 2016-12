Rogue One: A Star Wars Story: news sulla mancanza di Jedi

Rogue One: A Star Wars Story (qui trovate la nostra recensione) si è confermato da subito come uno dei titoli più originali e controversi dell’intera saga ispirata all’universo di George Lucas, a sorpresa senza la presenza degli amati Jedi. Alcuni fan di Star Wars si sono mostrati subito entusiasti all’idea di escludere da quest’episodio, diretto dal regista Gareth Edwards, il famigerato ordine.

Altri invece non l’hanno presa affatto bene e hanno sottolineato che la sola presenza di Darth Vader non fosse abbastanza. A far chiarezza sulla vicenda ci ha pensato uno degli sceneggiatori Chris Weitz che ha rivelato proprio in queste ore, che un Jedi avrebbe trovato spazio all’interno di una primo script dell’attesissimo capitolo.

Weitz ha dichiarato: ”La madre di Jyn era un Jedi.” Ciò avrebbe potuto dare un senso sul perché Galen aveva deciso di abbandonare l’Impero e sul cristallo Kyber donato proprio dalla madre alla protagonista, nelle primissime sequenze del film.

Quindi, perché Lyra non è stata confermata come Jedi? Weitz ha risposto: “Abbiamo pensato che sarebbe stato più interessante avere una storia senza poteri della Forza, senza spade laser. Abbiamo potuto esplorare un periodo di fede smarrita, una galassia senza speranza dove regna disperazione perché i Jedi se ne sono andati e con loro, per molti, anche la memoria della Forza.”

Siete d’accordo con questa mossa degli sceneggiatori? Avreste preferito vedere più spade laser all’interno della pellicola?

Fonte: www.comicbookmovie.com