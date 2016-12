Rogue One: il regista Gareth Edwards parla del finale alternativo

Gareth Edwards, regista di Rogue One: a Star Wars story , in un’intervista rilasciata all’Empire Podcast, ha rilasciato una curiosa dichiarazione a proposito del sorprendente finale del film che, a quanto pare, era inizialmente molto diverso. Va da sé che l’argomento non può essere trattato senza fare spoiler, quindi se non avete ancora visto il film non è consigliabile procedere oltre nella lettura.

Appena Rogue One è uscito nelle sale, è divenuto chiaro a tutti che si trattava di un film estremamente ambizioso, non solo nel contesto della saga di Star Wars ma anche rispetto all’orizzonte di attese che ruota attorno al blockbuster medio. Ed effettivamente a dimostrarlo è soprattutto il finale, finale nel quale ognuno dei protagonisti trova la morte.

La cosa può anche non sorprenderci fino in fondo: essendo Rogue One un prequel di Una nuova speranza, non c’era l’obbligo di far tornare i personaggi in alcun seguito, e questo ha sostanzialmente permesso alla Lucasfilm di far ruotare l’intera storia intorno a una missione suicida che si conclude con la morte di tutti i personaggi principali – Salvo Darth Vader, naturalmente. Eppure non è stata una soluzione scontata.

Ecco cos’ha dichiarato il regista Gareth Edwards:

Nella primissima versione della sceneggiatura non morivano. Davamo per scontato che non ci avrebbero permesso di farlo. Quindi mi stavo sforzando di immaginare come potesse non succedere. Poi tutti l’hanno letta e si capiva che lo davano per scontato: “Quindi muoiono, no?” E noi: “Certo che sì, ma possiamo farlo?” Non ci saremmo mai aspettati che Kathy [Kennedy, presidente della Lucasfilm] e quelli della Disney dissero: “Sì, ha senso.” Suppongo che abbiano voluto marcare la differenza con Una nuova speranza. E così da quel momento, avevamo il permesso.

Ma anche ottenuto il consenso dalla Disney e dalla Lucasfilm sul fatto che tutti i protagonisti dovessero morire, Edwards confessa di aver temuto un dietrofront durante tutta la realizzazione del film:

Eppure continuavo ad aspettarmi che qualcuno se ne uscisse con un: “Perché non giriamo una scena extra in cui vediamo Jyn e Cassian , ancora vivi, su un altro pianeta?” Tuttavia non è mai successo. Nessuno ci ha dato suggerimenti simili, così abbiamo proseguito.

Un gesto coraggioso, quasi un azzardo, che ha soddisfatto le aspettative di pubblico e critica, e ne è stato giustamente ripagato.