Roma FF12: Jake Gyllenhaal incontra il pubblico alla Festa del Cinema

Jake Gyllenhaal è stato il protagonista di uno dei tanti attesi incontri, nel corso della quarta giornata della Festa del Cinema di Roma. L’attore ha risposto ad alcune domande, poste dal direttore artistico Antonio Monda, su alcune sequenze tratte da sette film selezionati proprio da Gyllenhaal.

Donnie Darko

Antonio Monda: Perché secondo te Donnie Darko è un film cult?

Jake Gyllenhaal: “Penso che sia considerato tale perché è un film che possiede più livelli; un livello fantascientifico per esempio. Al tempo stesso ha anche una storia umana, che va al di là delle convenzioni, un aspetto fuori dalle righe, che penso vada a toccare nel profondo. Anche quando un film non va bene finanziariamente viene definito un cult. Sinceramente non mi aspettavo che sarebbe divenuto così famoso, all’inizio. Ovviamente ci speravo. Una persona, solitamente, non intraprende un percorso creativo se poi pensa che il film non venga fruito. Io ci metto il cuore in quello che faccio, sperando che qualcuno veda sempre i miei lavori. Ho creduto molto nella storia di Donnie Darko, per me ha avuto un valore universale. È una storia che mostra il passaggio dall’adolescenza alla fase adulta, e ci tenevo particolarmente a fare un film rivolto ai ragazzi, che non trattasse solo di party, sbronze, innamoramenti. Donnie Darko rispecchiava i miei sentimenti“.

Jarhead

Antonio Monda: Come ti sei preparato per interpretare questo soldato?

Jake Gyllenhaal: “Non ho mai fatto il soldato, ma due dei miei più cari amici erano dei Marines. Sam Mendes ci ha tenuto, per circa due settimane, in un Boot Camp (addestramento che riprendeva le esperienze dei militari), e mi ha anche preparato a montare e smontare l’M16. Ci ha fatto fare numerose prove, per circa un mese, e questo mi ha permesso di entrare nel personaggio e capirlo“.

Antonio Monda: C’è un genere cinematografico che ti piace e ti diverte maggiormente?

Jake Gyllenhaal: “In realtà non c’è un genere che m’interessa di più. Sono affascinato dalle esperienze umane, dall’inconscio. Così come quando sogno sempre cose diverse… così vedo il cinema, un qualcosa di molto simile al sogno. Mi piace sperimentare esperienze diverse“.

Brokeback Mountain

Antonio Monda: Cosa ti ha spinto a recitare in questo film, oltre la sua indiscussa qualità?

Jake Gyllenhaal: “Penso che sia il sogno di ciascun attore lavorare con Ang Lee. Avevo sentito dire che era sua intenzione fare un altro film, e io desideravo far parte di questo nuovo progetto. Sentii, per molto tempo, parlare di un nuovo script di Lee. Mi ricordo di aver pianto quando lessi la sceneggiatura. Tutto giocava sul trovare la giusta combinazione di attori. Molti avevano timore a partecipare a questo progetto. Come be sapete, la combinazione giusta è risultata essere quella con Heath. Il mio primo incontro con Ang è stato molto imbarazzante. Lui si mise in un angolo della stanza, dove io fui fatto accomodare. Lui annuiva, e a un certo punto mi disse di andar via. Un mese dopo ottenni la parte. Io non ragionavo in termini di correre o meno un rischio, accettando questo ruolo. Per me, fin dall’inizio, è apparsa come una storia d’amore genuina, senza alcun pregiudizio. Oggi vediamo molte più storie d’amore tra persone dello stesso sesso (al cinema, in tv, nella narrativa), all’epoca però non era così. Non so adesso quale possa essere la situazione degli Stati Uniti, non mi è molto chiaro cosa stia accadendo. Forse si potrebbe parlare di un degrado culturale, ci sono delle paure, ma questo non fa altro che confermare le mie convinzioni, e ciò mi porta a voler raccontare sempre più storie“.

Zodiac

Jake Gyllenhaal: “Abbiamo girato questa scena tre volte, prima di arrivare a questo risultato. Non era soddisfacente, per cui Fincher arrivò a ripeterla per ben tre volte, e alla fine, a quel punto, non sapevo più cosa stessi dicendo“.

Antonio Monda: Christoph Waltz, nostro ospite l’altro giorno alla Festa, ha detto che non lascia mai niente al caso, e che si attiene sempre al copione. Tu fai lo stesso oppure ti lasci andare più all’improvvisazione?

Jake Gyllenhaal: “Nella scena appena vista, le battute non sono uguali ai primi due tentativi. Al terzo tentativo le battute sono cambiate, proprio perché io non sono capace a ripetere la stessa cosa. Non credo alle regole, ma credo al rispetto del testo e del momento, dell’attimo, ovvero dei miei compagni di lavoro, incluso il regista. Posso dire di aver fatto dei film in cui non ho tralasciato nemmeno una parola, o la punteggiatura. In altri film, invece, ho abbandonato il testo e mantenuto l’essenza: qui si parla d’improvvisazione. Per me l’unica parola d’ordine è la preparazione. La libertà sta dall’altra parte della disciplina“.

Antonio Monda: Potresti dire una parola/aggettivo per definire Ang Lee e una per David Fincher?

Jake Gyllenhaal: “Per Ang Lee non posso basarmi solo su una parola, perché è una specie di cuore con le gambe. Mentre per Fincher, precisione“

Lo sciacallo – Nightcrawler

Antonio Monda: In questo film hai uno sguardo particolarmente inquietante. Ho notato che il tuo sguardo è fisso, e tendi a non battere le ciglia. È stato qualcosa di voluto?

Jake Gyllenhaal: “No, non l’ho fatto apposta, sarebbe stato folle. Ho riflettuto molto su questo tipo di persona. La sua forza emerge in modo splendido in questi monologhi. Questi discorsi dovevano essere pronunciati seguendo un certo ritmo, come se fossero frutto di una riflessione attenta, che li ha preceduti. Lo sguardo è rimasto fisso, come se fosse un animale che punta la preda“.

Antonio Monda: Pensi che ogni tipo di giornalismo vada verso il pericolo che domina in Nightcrawler?

Jake Gyllenhaal: “Non penso che ogni giornalista faccia questo, ma in linea di massima i media, in generale, desiderano dare al pubblico ciò che vogliono. È la collettività che alla fine determina ciò che si vede e si legge“.

Animali Notturni

Antonio Monda: Come definisci questo film?

Jake Gyllenhaal: “Penso sia una storia che spezza il cuore, che mostra un dolore che t’invade“.

Antonio Monda: Tom Ford è diventato un cineasta a un certo punto della sua vita. Quanto senti questo background nel suo lavoro di regista?

Jake Gyllenhaal: “Credo che come regola generale ci sia la ricerca del valore estetico, della bellezza. Spesso, ciò che rende bello un film è tutto l’aspetto visivo, anche se a volte si può riscontrare una certa difficoltà nel vedere certe scene. Questa tipica visione di Ford la troviamo prima nella moda e poi nel cinema. Lui va molto in profondità, non si ferma alla superficie. Se pensiamo al motivo che ci attira al suo lavoro, non possiamo non riconoscere che la chiave è la sua genuinità. Per lui, l’ispirazione per il cinema è sempre stata molto forte”.

La strada di Federico Fellini

Jake Gyllenhaal: “La strada di Fellini è nel mio cuore, in quanto mi ricordo che fu proprio questo film a convincere mio padre che la sua strada fosse quella del cinema. Ringrazio questo film per essere qui oggi, perché se mio padre non si fosse innamorato di questa pellicola, probabilmente oggi non sarei qui. Sono anche straordinari i racconti di come il film sia stato realizzato, delle tribolazioni del regista, e di come sia difficile fare un film quando tu sei l’unico a crederci“.