RomaFF12: i red carpet e il film più attesi del 27 ottobre

Dopo l’atteso Hostiles di Scott Cooper e l’incontro con Christoph Waltz, la seconda giornata della dodicesima edizione del Festival di Roma vede come protagonista Xavier Dolan, il regista ventottenne canadese famoso per Mommy, vincitore del Premio della Giuria a Cannes nel 2014, e È solo la fine del mondo. Dolan sfilerà sul red carpet dell’Auditorium alle 17 prima di incontrare il pubblico alle 17,30 presso la Sala Sinopoli.

Il primo film della Selezione Ufficiale presentato in giornata sarà Una Questione Privata di Paolo e Vittorio Taviani (Cesare deve Morire), adattamento dell’omonimo romanzo di Beppe Fenoglio. I registi, insieme a Luca Marinelli, Valentina Bellè, Lorenzo Richelmy e parte del cast tecnico, sfileranno sul red carpet alle 19,00 prima di assistere alla proiezione con il pubblico alle 19,30 in Sala Sinopoli.

In contemporanea, nella Sala Petrassi verrà proiettato Detroit, l’ultima pellicola di Kathryn Bigelow (The Hurt Locket, Zero Dark Thirty). Alle 21,30 si svolgerà invece il red carpet di The Party di Sally Potter.