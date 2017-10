RomaFF12: Jake Gyllenhaal sul red carpet per Stronger

Stasera alle 18,45 Jake Gyllenhaal sfilerà sul red carpet della Festa del Cinema di Roma in occasione della proiezione di Stronger. Diretto da David Gordon Green (Joe, Strafumati), la pellicola si focalizza sulla storia vera di Jeff Bauman, uno dei sopravvissuti dell’attentato alla maratona di Boston del 2013, diventato simbolo di forza e di coraggio per la città e per gli USA.

Tra gli altri film attesi della giornata, sarà proiettato alle 20 in Petrassi Abracadabra, la commedia del regista Pablo Berger, vincitore di 10 Goya per Blancanieves. Alle 22 toccherà a Last Flag Flying di Richard Linklater. Ispirato all’omonimo romanzo di Darryl Ponicsac, l’ultimo lavoro del regista di Boyhood ruoterà intorno all’ex medico Larry Shepherd (Steve Carell) che intraprenderà un viaggio, insieme all’ex marine Sal Nealon (Bryan Cranston) e al revedenrdo Richard Mueller (Laurence Fishburne) per riportare la salma del figlio a casa.

In collaborazione con Alice nella Città, sarà proiettato questo pomeriggio Mazinga Z Infinity. La pellicola sarà presentata insieme al creatore dell’anime, Gō Nagai.