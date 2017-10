RomaFF12, la quarta giornata: Jake Gyllenhaal incontra il pubblico

Dopo Christoph Waltz, Xavier Dolan e Beppe Fiorello, anche Jake Gyllenhaal incontrerà il pubblico della dodicesima edizione della Festa del Cinema di Roma. L’evento sold out si terrà nella Sala Sinopoli alle 17,30 e sarà preceduto dal red carpet alle 17,00. L’attore aveva già calcato il tappeto rosso dell’Auditorium ieri, in occasione della première di Stronger, film nella Selezione Ufficiale della Festa. La pellicola, diretta da David Gordon Green, si focalizza sulla vita di Jeff Bauman dopo l’attentato del 15 Aprile 2017 durante la Maratona di Boston che lo privò di entrambe le gambe.

La giornata continua con tre film sul rapporto sport tra sport e vita. Si inizia con la proiezione del documentario di Jason Kohn, Love Means Zero, incentrato sulla vita e sugli amori del celebre allenatore di tennis Nick Bollettieri, per proseguire con I, Tonya di Craig Gillespie. Nel biopic, Margot Robbie interpreta la pattinatrice Tonya Harding conosciuta, purtroppo, non solo per la sua bravura sul ghiaccio, ma per lo scandalo che vide il suo ex marito coinvolto nell’aggressione alla rivale Nancy Kerrigan. Infine, Ferrari: Race To Immortality, chiude la quarta giornata raccontando le vittorie e le sconfitte, anche in campo amoroso, dei piloti della Ferrari.

Tra le altre proiezioni dei film in Selezione Ufficiale, ricordiamo quella di Prendre le large di Gaël Morel, regista di Après lui, alle 19,30 e quella di In Blue di Jaap van Heusden alle 21,30.