RomaFF12: Michael Shannon, Vanessa Redgrave e i registi di Babylon Berlin nell’ottava giornata

Il 2 Novembre Vanessa Redgrave sfilerà sul red carpet della Festa del Cinema di Roma alle 19,00, prima di presenziare alla proiezione del suo debutto alla regia, il documentario Sea Sorrow incentrato sulla richiesta d’asilo dei migranti in Europa. Nel cast dell’opera, girata tra Italia, Grecia, Calais e Londra, anche Emma Thompson, Ralph Fiennes, Martin Sherman e Simon Coates. L’attrice sarà anche protagonista di un incontro con il pubblico, previsto alle 17,30 al Teatro Studio Gianni Borgna durante il quale ripercorrerà la sua lunga carriera.

L’altro grande evento della giornata sarà la proiezione di Trouble No More, pellicola diretta da Jennifer Lebeau incentrata sulla vita di Bob Dylan e, in particolare, sulla sua “fase spirituale”. Oltre alla regista, anche Michael Shannon sfilerà sul tappeto rosso. Nel film, l’attore candidato all’Oscar per Animali Notturni, declama stralci di sermoni, scritti da Luc Sante, che saranno alternati alle performance del cantante.

L’ottava giornata del Festival si conclude con la proiezione dei primi due episodi di una serie molto attesa: Babylon Berlin di Tom Tykwer, Achim von Borries e Henk Handloegten, presentata alle 22 presso la Sala Sinopoli. Il telefilm, ispirato al libro Der nasse Fisch di Volker Kutscher, è ambientato nella Berlino del 1929 e, attraverso gli occhi del commissario Gerson Rath (Volker Bruch), alla prese con un’indagine, ci mostra la Germania della Grande Depressione. La serie arriverà su Sky Atlantic il 28 Novembre.