RomaFF12: Nanni Moretti nel programma della quinta giornata

L’evento più atteso del quinto giorno della Festa del Cinema di Roma è indubbiamente l’incontro con Nanni Moretti. Sold out nella stessa giornata dell’apertura dei biglietti, l’incontro è previsto per le 21 in Sala Sinopoli e sarà preceduto dal red carpet alle 20,30. Moretti ripercorrerà con il pubblico la sua carriera nel mondo dello cinema, come attore, regista e giurato.

Il tappeto rosso dell’interprete di Mia Madre, sarà preceduto da quello del film C’est la vie! (Le senso de la fête) che vedrà sfilare il regista Eric Toledano e l’attrice Eye Haidara alle 18,45. La commedia, presente nella Selezione Ufficiale della Festa, ci mostra il giorno del matrimonio non dalla parte degli sposi, ma da quella degli organizzatori. Giorgio Colangeli e Justine Mattera sfileranno successivamente per la proiezione di Good Food, un cortometraggio contro l’obesità promosso Gianluca Mech, l’ideatore della dieta Tisanoreica. Nel cast troviamo anche Salvatore Esposito di Gomorra.

Le altre pellicole della Selezione Ufficiale proiettate oggi saranno Who We Are Now di Matthew Newton e The Hungry di Bornila Chatterjee, rivisitazione del Tito Andronico.