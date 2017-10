RomaFF12: “Non sai chi sei finché non crei”, Xavier Dolan incontra il pubblico

Dopo Christoph Waltz, anche Xavier Dolan ha incontrato il pubblico della dodicesima edizione della Festa del Cinema di Roma. Mostrando clip tratte dai suoi film, il regista e attore prodigio ha parlato di ciò che contraddistingue i suoi personaggi, di quello che l’ha spinto a dirigere, della sua passione per la recitazione, dei suoi film preferiti e del processo creativo che l’ha portato a raggiungere la consapevolezza di se stesso.

Antonio Monda: Preferisci dirigere o recitare?

Xavier Dolan: Preferisco recitare, ma in un certo senso anche quando dirigo recito, solo che non davanti ad una telecamera, ma con degli attori che ammiro e che ho scritturato. Non è così gratificante come quando sono io a recitare, ma mi permette di tirare avanti per qualche anno. Dirigere altri attori mi ha insegnato molto, ma mi manca recitare e voglio farlo di più nel futuro, sotto la mia direzione o quella di qualcun altro.

Nei tuoi film si avverte sempre una certa urgenza, una forte motivazione. Cosa ti ha spinto a girare I Killer My Mother?

L’esigenza era quella di fare un film. Non avevo mai girato un corto, non avevo studiato cinema e avevo solo un diploma di liceo. Come attore ero disoccupato, nessuno mi voleva scritturare e allora ho pensato di ingaggiarmi. All’inizio è stato molto difficile portare avanti il progetto. Ho dovuto investire tutti i miei soldi. Nessuno credeva in questo film, solo gli attori che sono stati fiduciosi e leali sin da subito. Tu la chiami necessità, io lo chiamo problema. Comincia tutto a partire da un problema che vuoi risolvere per te, per gli altri. Il mio era “come posso iniziare la mia vita da artista?”

Fino alle sigarette tutta la scena è un lungo piano sequenza. Vuoi motivare questa tua scelta registica?

In un piano sequenza la tensione è palpabile. Per noi registi e per la troupe è una sfida. Tutti i reparti sono coinvolti. È una coreografia che richiede la concentrazione e la partecipazione di ognuno, ma la maggior parte delle volte purtroppo non funziona perché la scena finisce per essere troppo lunga. È stato così anche per questa, per questo l’ho interrotto. Il piano sequenza è importante, ma non così tanto da mettere a repentaglio la storia e il ritmo. La storia viene prima di tutto.

C’è qualche regista che ti ha ispirato particolarmente?

La verità è che non ho visto tanti film. Spesso vedo la delusione negli occhi della gente quando mi parlano di una pellicola e io rispondo “non l’ho vista.” Me ne vergogno un po’. Ho molti buchi che devono essere riempiti. In questa scena c’è un chiaro riferimento a In The Mood for Love, ma se Wong Kar-Wai vedesse il film, probabilmente mi farebbe causa. Ho letto un libro di Austin Kleon che si chiama “Ruba come un artista” che dà consigli per stimolare la creatività. Kleon afferma che rubare è qualcosa di spontaneo e naturale, perché non sai chi sei finché non crei qualcosa. Inizi che sei fasullo e poi diventi vero. Con il tempo ripeti le idee che hai rubato, ma pian piano queste cambiano e diventano le tue. Ci ho messo un po’ a diventare me stesso. Forse intorno a Tom a la Ferme. A quel punto ho cominciato a capire cosa mi piaceva e cosa no. Ora che so chi sono, credo di aver smesso il rubare, ma penso davvero che sia così che si cresce: provando, rubando e sbagliando. Coppola disse “noi vogliamo che voi rubiate da noi, dalle nostre inquadrature fino a quando non arriverà il giorno in cui gli altri ruberanno da voi.”

I tuoi personaggi lottano per la libertà di essere quello che vogliono, ma non sempre raggiungono la felicità.

Hai ragione. Vengono realizzati fin troppi film su persone che non hanno speranza, fortuna, che non hanno niente e non lottano neanche. O forse lottano, ma tutto gli è contro. Sono film molto popolari, noi li chiamiamo la pornografia del povero, perché parlando degli emarginati, ma non gli danno mai una vera chance. Mi piacciono le persone che lottano. I miei sono film in cui i protagonisti lottano per essere quello che vogliono. Ma la società si oppone a chi vuole essere autentico e quando questo accade alcune persone si piegano a questa falsità, si arrendono e abbandonano le loro speranze. Altre rimangono sognatori. I miei personaggi sono lottatori. Magari alla fine non vincono, non finiscono insieme, ma non sono mai perdenti. Saranno sempre personaggi che vogliono lottare e se non riescono a raggiungere il loro obiettivo è la vita da biasimare per l’insuccesso, ma mai loro stessi perché non si sono arresi.

Se ti chiedessi a che genere appartiene Tom à la Ferme, tragedia, dramma, melodramma, film di formazione, come lo definiresti?

Di solito faccio drammi familiari. Per me sarebbe un thriller psicologico, sarebbe un film di genere, anche se di solito non realizzo questo tipo di film. O almeno questo è quello che volevo ottenere. Io non conosco bene il gergo tecnico. Come definireste il Titanic? Un dramma? Un film storico?

Ti piace il Titanic?

Si, lo adoro. Anzi lo venero. Per me è un capolavoro dell’intrattenimento. Due anni fa il mio agente mi ha portato ad una cena. Mi ha detto “sarà una cosa non formale, giusto qualche persona”. Tra gli invitati c’erano Sean Connery, Charlize Theron, Ron Howard. Ci sediamo a tavola e viene chiesto “cosa ti ha spinto a fare cinema?” C’era chi parlava dei film degli anni ’30, chi di un viaggio in Africa, chi di un pittore. Io pensavo “cosa penseranno quando dirò il Titanic?” Ma la domanda non era qual è il più grande film di tutti i tempi, ma quale film ti ha spinto a diventare regista, quale film ha parlato al tuo cuore. Quando ho visto il Titanic per la prima volta avevo otto anni e mi diceva “vola, niente ti può fermare.” Adesso non mi vergogno più a parlare di Jumanji o Mamma, ho Perso l’Aereo quando mi chiedono dei film che mi sono rimasti più impressi, perché questi sono stati quelli che hanno avuto un vero impatto nella mia vita.

Come reagiscono i tuoi genitori quando vengono a veder i tuoi film?

I miei genitori hanno sempre amato i miei film, ma non ne parliamo molto. Mia mamma è molto orgogliosa di Mommy. È venuta a Cannas con me. I miei genitori non hanno paura che qualcuno possa pensare che stia parlando di loro. Il mio primo film era ispirato alla mia vita, ma gli altri non lo sono. Chiaramente il rapporto madre-figlio è uno delle mie tematiche principali, ma le donne che rappresento non sono mia madre.

Quando hai deciso di diventare regista?

Non c’è un momento preciso in cui ho detto “voglio diventare regista”. Il Titanic mi ha impressionato, ma quando sono uscito dalla sala volevo solo scrivere una letterina a Leonardo DiCaprio, non ho detto a mia madre “voglio fare questo nella vita”. Quando mi sono cimentato in I Killed My Mother era solo una scusa per recitare. Volevo fare qualcosa della mia vita, perché stavo tutti i giorni da solo a casa con il mio gatto. Avevo detto a tutti che avrei lasciato la scuola, ma che avrei trovato la mia strada. Sin dai primi giorni sul set, mi sono reso conto che non si trattava più solo di quello: non era un modo per recitare, mi piaceva raccontare una storia.

Ho visto due settimane fa questo bellissimo film veramente potente che non mi ha ancora lasciato Call Me by Your Name di Luca Guadagnino. Ha avuto un grande impatto su di me. È un film che ti insegna molto sull’amore, ma non solo. La sua principale virtù è quella di mostrare la bellezza del dolore e non sono molti i film che la celebrano. Non c’è niente di sbagliato nel dolore, è una grande spinta creativa. Ho scritto quasi tutti i miei film perché avevo il cuore spezzato o perché volevo impressionare qualcuno che amavo. Vedendo questo film mi sono sentito compreso. Il dolore apre molte porte.

Perché hai selezionato questa scena?

L’ho scelta perché volevo vederla sul grande schermo. Ho visto il film per la prima volta a casa quando avevo quattordici anni. Dopo Cannes ho sentito l’impellente bisogno di rivederlo. Il film è un gioiello dal punto di vista estetico. Da quando lei si siede, tu puoi capire tutto quello che sta pensando. La sua interpretazione è divina. Mi ha detto che è stato il primo ciak, non aveva neanche mai visto la location. Non c’era neanche nessuno sul palco, c’era solo la musica. Tutto succede nei suoi occhi. Questo per me è il genio degli attori. Gli attori non stanno mai fermi. Recitare non è aspettare che capitino le cose, ma farle capitale, reagire costantemente agli stimoli, ascoltare gli altri.