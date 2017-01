Ronja, la figlia del brigante: Amazon pubblica il trailer della serie targata Studio Ghibli

Amazon ha rilasciato il primo trailer ufficiale della serie animata targata Studio Ghibli Ronja, la figlia del brigante (Ronja, The Robber’s Daughter). La serie si ispira al libro per bambini di Astrid Lindgren, già autrice di Pippi Calzelunghe, è narrata dalla voce di Gillian Anderson (la Scully di X Files), ed è diretta dal regista Gorō Miyazaki (La collina dei papaveri, I racconti di Terramare), figlio del celebre regista d’animazione Hayao Myazaki.

Affrontata come una storia epica divisa in 26 parti, la storia è incentrata sulle vicende della piccola Ronja, figlia di un ladro, forte e spirituale. Assetata di avventura, Ronja si ritroverà ad affrontare le magiche creature che popolano la foresta e a trovare un alleato-amico nel figlio del rivale di suo padre. “Con Ronja, The Robber’s Daughter Astrid Lindgren sembra voler dire ai bambini di credere nella propria forza per crescere, dicendo nel contempo agli adulti di imparare di più dai bambini. Il rispetto reciproco può assicurare la libertà nel senso puro del termine“, commenta il regista.

Già una hit in Giappone, la serie verrà presentata su Amazon Prime Video il 27 gennaio. Intanto, godiamoci il trailer.