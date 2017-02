Runaways: la Marvel ha rivelato il cast che interpreterà il team The Pride

Nelle ultime ore su Marvel Television sono stati rivelati i nomi degli attori che comporranno il gruppo di villain: The Pride nella nuova serie Runaways, che andrà in onda sulla piattaforma Hulu.

Vi avevamo parlato pochi giorni fa della presentazione del progetto e del cast dei ragazzi con super poteri, protagonisti di questa nuova serie TV targata Marvel. Oggi vi sveleremo i nomi degli attori che interpreteranno il gruppo di genitori con doti speciali.

Il gruppo The Pride, come molti fan del fumetto originale ben sanno, rappresenta un team di supercriminali che, attraverso i loro sforzi congiunti, possiedono l’intero controllo del crimine, sulla costa occidentale. I ”Runaways” sono i loro figli che, dopo aver appreso il segreto dei loro genitori, saranno impegnati nel doloroso compito di scegliere il proprio cammino.

Il cast che interpreterà il gruppo The Pride è composto da: Sands Ryan nei panni di Geoffrey Wilder: abile stratega e amabile genitore, possiede un grande carisma e possiamo considerarlo la mente del progetto. Angel Parker sarà Catherine Wilder: un avvocato di successo, sposa di Wilder e astuta calcolatrice, disposta a tutto per proteggere la sua famiglia. Brittany Ishibashi alias Tina Minoru: una perfezionista e una vera ”mamma tigre”. Nella sua vita professionale è una mente geniale ma emotivamente, è meno sicuro di sé, spesso fugge da conversazioni difficili con sua figlia Nico, molto attenta nell’evitare di mostrare i suoi sentimenti. James Yaegashi sarà Robert Minoru: un beta tester dolce e brillante. Molto emotivo, si lascia trasportare dalle sue passioni, un faro per la figlia Nico. Kevin Weisman interpreterà Dale Yorkes: un bioingegnere molto intelligente. Oltre ad amare profondamente la scienza, nutre un amore sconfinato per la sua famiglia, ma attenzione, è uno tra i più pericolosi all’interno del gruppo. Brigid Brannagh è Stacey Yorkes: un bioingegnere un po distratto e moglie di Dale. Disordinata ma molto arguta, Stacey utilizza un approccio progressivo per il suo stile genitoriale con Gert. Annie Wersching alias Leslie Dean: una bellezza complessa, un leader in bilico ma degno di esserlo. Concentrata, carismatico, Leslie ispira i suoi alleati che diventano devoti seguaci, dato che rimangono abbagliati dal suo successo e dal suo fascino, in particolare la figlia Karolina. Kip Pardue è Frank Dean: un ex star adolescente che ha fatto una carriera di film di breve durata ed ora pullula di insicurezza. Frank sta cercando di trovare un nuovo scopo nella sua vita. James Marsters è Victor Stein: un genio dell’ingegneria da temere.I servizi segreti e la NASA si rivolgono a lui per conoscere le risposte giuste. Come padre di Chase, Victor ha aspettative alte per suo figlio e quando non sono soddisfatte, il suo disappunto può essere feroce. Ever Carradine alias Janet Stein: una perfetta studiosa mamma. Dotata di una mente brillante, ha fatto profondi sacrifici per la carriera che ha cambiato il mondo del marito. Anche se lo nasconde per il benessere del figlio Chase, Janet brama molto di più per la sua vita.

Il produttore esecutivo, Jeph Loeb recentemente ha dichiarato sul cast: “Questo cast è venuto insieme in modi che non avremmo potuto immaginare e siamo entusiasti di lavorare con questo gruppo di attori straordinario”. I Produttori esecutivi della serie Josh Schwartz e Stephanie Savage aggiungono: ”Questo cast per una serie TV è vera miniera d’oro”. Il co-creatore di Runaways Brian K. Vaughn sottolinea invece: ”Il progetto Marvel Runaways ha grandi attori, abbastanza per sostenere due diversi show, mi piace che questo progetto contiene diverse generazioni di incredibile talento e la cosa unica è che compariranno tutti nella stessa storia.”

Il progetto Runaways sembra partire sotto i migliori auspici, le ultime rivelazioni sul cast dei genitori super criminali promettono più che bene e vi terremo aggiornati sugli sviluppi.

Fonte: ComingSoon.net