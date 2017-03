Russell Crowe sarà ancora Il Gladiatore?

Sembrava un’idea folle ma a quanto pare Ridley Scott non la pensa così. Intervistato da EW durante il South by Southwest Film Festival di Austin, il regista è tornato sul progetto di portare al cinema un sequel di Il Gladiatore, uscito ormai nel 2000. Come tutti sappiamo, alla fine del film il personaggio interpretato da Russell Crowe veniva ucciso, ma Scott ha dichiarato che sa già bene come aggirare questo problema.

So come riportarlo indietro anche se lui è morto. Sono in trattativa con lo studio perché c’è un modo per riportarlo al cinema. Quello che succederà ancora non lo so. Il film è uscito nel 2000 e Russell è decisamente cambiato nel frattempo. In questo momento poi è molto impegnato ma sto cercando di riportarlo nel progetto.

Non è chiaro se questa intenzione sia legata a quella che l’attore aveva avuto nel 2009 quando ingaggiò il cantante Nick Cave per scrivere una sceneggiatura in cui il suo personaggio affrontava un viaggio nell’oltretomba. Quel progetto naufragò molto velocemente, staremo a vedere come andrà questa volta.