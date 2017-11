S.W.A.T.: la recensione del pilot con Shemar Moore

C’è qualcosa di più americano di un buon vecchio serial poliziesco? Forse solo un’aquila che plana sulla bandiera a stelle e strisce stringendo fra gli artigli un hotdog. E S.W.A.T. ha pure un’altra caratteristica che lo rende ancora più squisitamente statunitense: è un remake, anzi un doppio remake, in pratica un remake carpiato. Infatti è basato sull’omonimo film del 2003 con Colin Farrell e Samuel L. Jackson, a sua volta tratto dalla serie tv S.W.A.T. del 1975.

La CBS movimenta il suo bianchissimo palinsesto con una serie il cui protagonista è un uomo di colore, e non solo: incentra tutto il primo episodio sulla questione razziale, che negli USA è viva, vegeta e scalciante. “Devi scegliere, fratello: sei nero o sei blu?” è la domanda che, rivolta da un manifestante all’ufficiale Daniel Harrelson detto Hondo, definisce il tema della puntata.

Si tratta di un tema spinoso per il protagonista interpretato da Shemar Moore (Criminal Minds). Come ufficiale della divisione S.W.A.T. di Los Angeles, Hondo ottiene il comando della sua squadra quando il suo superiore, durante una sparatoria, ferisce per sbaglio un ragazzo di colore, cosa che gli fa perdere il posto. È lodevole lo sforzo di mettere in scena il dilemma di Hondo fra il senso di comunità e la lealtà verso i colleghi. Così come è interessante che il suo capo, con cui ha anche una relazione, sia una donna latino-americana interpretata da Stephanie Sigman (Spectre, Narcos). Il tutto, però, viene rappresentato in modo troppo pulito, troppo semplice e netto per rendere giustizia all’America di Trump, degli scontri razziali e delle deportazioni.

Per quanto riguarda l’aspetto poliziesco, certo le scene d’azione sono godibili e adrenaliniche, ma le dinamiche sono prevedibili: nonostante la sequenza temporale un po’ pasticciata (si ha spesso l’impressione che gli eventi si sovrappongano, o che siano troppo distanti fra loro) è facile capire quando sta per arrivare lo sparo, l’esplosione, la scazzottata di rito. Anche la linea narrativa che contrappone il responsabile veterano Hondo allo scapestrato novellino Jim Street (Alex Russell) è abbondantemente già vista.

Per non parlare delle battute, un trionfo di trito umorismo da caserma e luoghi comuni da film di guerra che tutti conosciamo e potremmo recitare a memoria. Con dialoghi del genere il carisma di Shemar Moore, che pure non è poco, va completamente sprecato: il suo personaggio diventa piatto, noioso, troppo perfetto per essere credibile.

In conclusione, S.W.A.T. è gradevole per chi cerca una dose settimanale di schiaffoni, sparatorie e buoni sentimenti; se invece si vuole profondità e coinvolgimento, meglio cambiare canale.