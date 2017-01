SAG Awards: ecco i migliori discorsi di ringraziamento

Si è tenuta ieri sera la cerimonia di premiazione dei SAG Awards che tra conferme e sorprese (QUI tutta la lista dei vincitori) ha spianato la strada degli attori verso gli Oscar. Come spesso accade la mattina del giorno dopo, alcuni discorsi di ringraziamento sono già diventati virali sul web. Lo è sicuramente quello dell’emozionata Emma Stone che ci ha tenuto a citare tutte le altre attrici candidate per la stessa categoria, tra cui l’amica Natalie Portman che commossa assisteva dal suo posto. Sicuramente però le parole che stanno facendo più discutere sono quelle di David K. Harbour cha ha guidato il cast di Stranger Things a ritirare il premio come migliori attori per una serie televisiva. A far sorridere sono state soprattutto le espressioni di Winona Ryder mentre l’amico e compagno di set ringraziava tutti i presenti. Se volete rivedere questo e gli altri discorsi della serata li trovate di seguito.