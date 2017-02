Sam Raimi dirigerà un thriller sul Triangolo delle Bermuda?

Sam Raimi, regista maggiormente noto per aver diretto Spider-Man e La casa, sembra in trattative finali per dirigere un misterioso thriller prodotto dalla Skydance Productions.

La Skydance al momento sta sviluppando uno dei tre film previsti sul Triangolo delle Bermuda. Anche la Universal e la Warner Bros. sono a lavoro su delle proprie storie riguardanti il maledetto percorso dei Caraibi, in cui gli aerei e le navi scompaiono misteriosamente.

In un ambiente, e soprattutto tematica, così competitivo, le varie case di produzione stanno mantenendo tutto in gran segreto, cercando di far trapelare meno news possibili riguardo ai rispettivi progetti. Ovviamente sappiamo pochissimo anche della trama. Sicuramente Doug Miro e Carlo Bernard, co-sceneggiatori de L’apprendista stregone e Prince of Persia: Le sabbie del tempo, si sono occupati della sceneggiatura.

Una versione precedente dello script era stata scritta da Damian Shannon e Mark Swift, entrambi coinvolti nel reboot del 2009 Venerdì 13. La Skydance sta lavorando da anni sul progetto, nel 2013 per esempio cercò di convincere Johnny Depp a recitare nella pellicola.

