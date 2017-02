Santa Clarita Diet: la recensione della serie Netflix con Drew Barrymore

Dopo una campagna marketing intelligente e accattivante, ma più misteriosa e sottotono rispetto agli altri prodotti Netflix, la piattaforma streaming ha finalmente rilasciato venerdì la prima stagione di Santa Clarita Diet. La serie, composta da dieci episodi da circa trenta minuti ciascuno, segue la trasformazione repentina di Sheila Hammond (Drew Barrymore) da castigata e insicura agente immobiliare a zombie iperattiva, guidata solo dai suoi desideri. Una Drew Barrymore spontanea, difficile da contenere e decisamente sopra le righe è bilanciata da un indeciso e amorevole Timothy Olyphant (Justified), nei panni del marito Joel che tenta di fare i conti con lo stravolgimento della sua monotona vita e di conferire un’apparente normalità alla nuova routine sanguinaria della famiglia.

Dal creatore di Better Off Ted, Victor Fresco, il telefilm trae forza del binge watching a cui è destinato: la prima puntata coglie di sorpresa lo spettatore con l’eccessivamente rapida e inspiegabile trasformazione di Sheila, ma probabilmente non avrebbe coinvolto abbastanza il suo pubblico da tenerlo sulle spine per una settimana. Così come i successivi tre episodi di assestamento, che gettano i semi per gli sviluppi più interessanti della seconda metà della stagione. A volte più horror, altre volte più commedia familiare, conservando quasi sempre una punta crime, Santa Clarita Diet cerca di trovare un equilibro tra le sue differenti anime, mischiando – non sempre con successo – toni diversi. L’umorismo della serie nasce dall’assurdità della situazione che i coniugi Hammond devono gestire e dal continuo confronto tra la loro vecchia vita e le sfide che presenta quella nuova. Purtroppo, questo confronto si affida solo ai commenti dei personaggi a causa della quasi immediata transizione della protagonista, che se fosse avvenuta un po’ più lentamente avrebbe reso la serie più solida.

Nonostante la sintonia tra Barrymore e Olyphant che, con i loro caratteri contrapposti si completano e muovono lo show, spesso a rubare la scena alla coppia è un altro duo, composto da Abby (Liv Hewson), la figlia ribelle, e Eric (Skyler Gisondo), il nerd vicino di casa che fungerà da spalla comica della ragazza e che, con la sua conoscenza sul soprannaturale, aiuterà Sheila e Joel.

Santa Clarita Diet è uno svago non impegnativo preparato per un pubblico dalla stomaco forte amante di zombie-comedy dai toni dark. Una serie irriverente creata per essere consumata rapidamente che più che risate di cuore, regala sorrisi, ma che riesce nel suo intento principale: intrattenere con un susseguirsi di situazioni grottesche, macabre e caricaturali che non hanno paura di scimmiottare i cliché del genere.