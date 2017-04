A cinque anni da Stories We Tell, Sarah Polley tornerà alla regia di un film con l’adattamento di The Best Kind Of People, romanzo scritto da Zoe Whittall. La Polley, che non dirige un film di finzione dal 2011 (Take This Waltz) si occuperà anche della sceneggiatura.

Il prossimo progetto della regista a vedere la luce sarà tuttavia la serie Alias Grace, tratta dal romanzo di Margaret Atwood e prossimamente su Netflix.

