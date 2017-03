Saverio Costanzo dirigerà la serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante

Il New York Times ha rilasciato nelle ultime ore che sarà Saverio Costanzo a dirigere e scrivere la serie tratta dai romanzi della scrittrice Elena Ferrante.

La sceneggiatura, oltre che da Costanzo sarà scritta da Laura Paolucci e Francesco Piccolo e con il contributo della Ferrante stessa.

La serie sarà composta da 32 episodi e tratta dai quattro famosi romanzi che hanno conquistato i lettori degli Stati Uniti: L’amica geniale, Storia del nuovo cognome, Storia di chi fugge e di chi resta e Storia della bambina perduta.

In un’intervista al quotidiano americano, Costanzo ha detto che cercherà di “trasmettere le stesse emozioni dei libri, ma in maniera cinematografica”. La serie sarà girata a Napoli, in italiano, con la prima stagione che ripercorrerà gli eventi del primo libro e sarà costituita da 8 episodi da 50 minuti.

Le riprese partiranno quest’anno e la messa in onda è prevista nel 2018. La produzione sarà di Wildside e Fandango, mentre sono in corso trattative con un grosso broadcaster americano, e con la RAI per la messa in onda in Italia.

Fonte: New York Times