Scandal: 10 cose che abbiamo imparato da Olivia Pope

Una donna determinata può farsi strada anche in un ambiente considerato per soli uomini, proprio come Olivia è riuscita a entrare nell’elite politica statunitense. Ma occorre impegnarsi, perché come dice lei “una donna deve darsi da fare il doppio di un uomo per ottenere metà del riconoscimento”.

La solidarietà femminile è importante: per quanto le capiti di litigare con la sua migliore amica Abby, e soprattutto di scontrarsi con la rivale in amore Mellie, alla fine Olivia riesce sempre a stabilire con loro un rapporto di rispetto e collaborazione.

Mai giudicare un libro dalla copertina. Olivia ha mostrato gentilezza e fiducia nei confronti di Huck quando non era che un barbone nella metropolitana di Washington, e ne è stata ricompensata con un prezioso collaboratore e un amico leale.

Al cuore non si comanda! La nostra anti-eroina sa bene che dovrebbe stare alla larga dagli uomini sposati (soprattutto se di mestiere fanno il Presidente degli Stati Uniti), e evitare di innamorarsi di Fitz e Jake allo stesso tempo, ma non può fare a meno di assecondare i propri sentimenti.

Avere fiducia nei propri collaboratori è fondamentale, ma a volte bisogna cavarsela da soli. Quando viene sequestrata, Olivia non sta ad aspettare che i suoi “gladiatori in doppiopetto” vengano a salvarla, ma lotta per liberarsi e riesce anche a mandare all’aria una trattativa fra terroristi che vorrebbero “comprarla”.

Lasciarsi guidare da qualcuno va bene, farsi manipolare no: Olivia deve spesso confrontarsi con suo padre Eli, capo di un’organizzazione segreta che cerca di controllarla per i suoi scopi, e con il suo mentore Cyrus, esperto politico e disposto a tutto pur di soddisfare la sua sete di potere.

Ci sono limiti che vanno sempre rispettati. A Olivia capita molte volte di compiere azioni legalmente dubbie nel suo lavoro, ma non esita a contrastare i suoi stessi clienti se le vengono fatte richieste che vanno contro il suo codice morale; è decisa a guadagnarsi il “cappello bianco” regalatole dall’amico procuratore David, simbolo del suo essere, in fondo, una brava persona.

La famiglia non definisce chi siamo. Scoprendo che la madre, ritenuta morta, è in realtà una terrorista, Olivia non se ne lascia condizionare e anzi fa di tutto per impedirle di colpire ancora.

Si deve dare la precedenza al rispetto per sé stessi: per quanto sia innamorata di Fitz, Olivia non rinuncia al suo lavoro e alla sua libertà per stare con lui.