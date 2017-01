Scandal: il recap della 6×01

Dopo 8 interminabili mesi, finalmente tornano le mirabolanti avventure di Olivia Pope e dei suoi gladiatori in doppiopetto nella prima puntata della sesta stagione di Scandal.

L’episodio, opportunamente intitolato Survival of the Fittest ovvero “la sopravvivenza del più adatto”, si apre con due dei nostri gladiatori, Quinn e Huck, che camminano nel bosco diretti verso una casetta di legno.

La casetta esplode, dissolvenza, flashback a ventiquattr’ore prima, perché Shonda Rhimes non è contenta se nelle sue storie non ci sono almeno un’esplosione e un salto temporale nell’arco dei primi tre minuti. Si passa quindi alla notte delle elezioni presidenziali statunitensi, in cui ritroviamo Olivia, Mellie e Fitz più uniti che mai sul fronte comune della campagna “Mellie for President”.

Ma ecco il colpo di scena: del tutto inaspettatamente, Mellie viene sconfitta dal candidato democratico Frankie Vargas. Mentre la nostra fixer preferita dimostra quanto sia cambiato il suo rapporto con la ex-rivale Mellie cercando di consolarla e/o mandarla in coma etilico, arriva il secondo colpo di scena quando un attentatore spara ripetutamente a Vargas durante il suo primo comizio da presidente eletto.

Già arrivati a questo punto è chiaro che tutta la puntata sarà caratterizzata da un ritmo frenetico e incalzante in cui si intrecciano più linee d’azione.

All’ospedale, Abby prende il controllo della situazione per tenere nascosta il più a lungo possibile la notizia della morte di Vargas, arrivando perfino a sequestrare sua moglie. Questo servirà a dare il tempo al presidente Grant di decidere cosa fare, dal momento che non si era mai verificato uno scenario simile e che spetta a lui, il povero Fitz, annunciare chi sarà il suo successore: Mellie o il vice di Vargas, nientemeno che Cyrus Beene?

Ovviamente quest’ultimo è nel mirino di Olivia e della sua squadra come più probabile colpevole dell’attentato. Tuttavia, non si trovano prove del suo coinvolgimento e, inoltre, i nostri gladiatori sono tutti distratti da altre questioni: Quinn ha ricevuto una proposta di matrimonio da Charlie vincendo così il premio “assurdità dell’anno”, Olivia potrebbe essere stata manipolata da suo padre per l’ennesima volta e litiga con Fitz a proposito di Cyrus (cosa completamente nonsense, perché Fitz dovrebbe fidarsi dell’uomo che ha fatto uccidere suo figlio?).

Nel frattempo anche Mellie ha la sua crisi mistica, chiedendosi se valga la pena sacrificare tutto e rischiare la vita per diventare presidente; ovviamente poi ci ripensa e decide che sì, vuole essere presidente, appena in tempo per essere allegramente silurata da Fitz che invece nomina Cyrus.

Il tutto proprio mentre la squadra di Olivia ha finalmente trovato una donna che potrebbe testimoniare contro di lui, solo per vederla saltare in aria nella baita vista in apertura di puntata.

In un episodio così denso di avvenimenti, per forza di cose qualcosa doveva restare fuori. A parte Jake, non pervenuto a parte un paio di battute che avrebbe potuto tranquillamente dire qualunque altro personaggio presente, il grande assente è la relazione fra Olivia e Fitz. Sembra che i due abbiano raggiunto una sorta di equilibrio e che finalmente siano in grado di comunicare senza lasciarsi condizionare dai reciproci sentimenti, ma…è tutto qui? Possibile che il grande amore sia morto e sepolto?

E il surreale fidanzamento fra Quinn e Charlie, da dove è saltato fuori? A meno che nelle prossime puntate non emerga qualcosa di decisivo accaduto durante la campagna elettorale, ci sono troppe domande senza risposta.

Al momento i nostri unici punti di riferimento sono Cyrus, che è sempre cattivissimo, e Mellie che è sempre la solita Mellie, ambiziosa ma indecisa e incoerente. Non è un granché, come partenza: incrociamo le dita per i prossimi episodi.