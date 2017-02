Scandal: Il recap della 6×02

Nella scorsa puntata ci chiedevamo che fine avesse fatto il romanticismo in Scandal, ed eccoci accontentati: in “Harball” tornano alla ribalta le relazioni clandestine e lo psicodramma sentimentale.

In una sorta di replica dell’amore fra Olivia e Fitz, stavolta è Mellie a innamorarsi di Marcus, uno dei responsabili alla sua campagna elettorale. La scena notturna della coppia sul campo da baseball è tenera e toccante, e Marcus crede davvero in Mellie come futuro Presidente. Ma siccome l’indecisione è il suo marchio di fabbrica, la senatrice nell’arco della puntata passa dalla felicità più completa alla crisi di nervi – a spese del povero Marcus – e sembra persino voler rinunciare alla candidatura per una poltrona da vicepresidente nella futura amministrazione Beene. Poi però rivede lo studio ovale e ci ripensa, forse per il panorama, forse per l’arredamento, chi lo sa.



Questa girandola di ripensamenti è anche opera di Olivia: la solita sfasciafamiglie non ci pensa due volte a sabotare la nascente coppia Mellie-Marcus, se serve a tenere la sua candidata in corsa per la Casa Bianca. Anche perché nel frattempo continua a indagare su Cyrus, convinta che sia lui il responsabile dell’attentato al Presidente Eletto, Frankie Vargas.

Per ottenere informazioni arriva al punto da spingere la direttrice del FBI fra le braccia di

Fitz, convinta che non possa esserci niente fra i due, ma si sbaglia di grosso: in chiusura di puntata ci ritroviamo con un’Olivia arrabbiata e gelosa alla vista del suo ex con una nuova fiamma, ma almeno è riuscita a mettere le mani su una prova che sembra incriminare Cyrus.

Prima, però, interpreta l’inconsueto ruolo di Cupido con Quinn, esortandola a superare le sue insicurezze circa il fidanzamento con Charlie e a cogliere ogni occasione di felicità che le si presenta. Chiaramente solo Olivia Pope, con i suoi trascorsi di rapporti disfunzionali, potrebbe incoraggiare una ragazza a sposare un ex sicario; e il senso di colpa per aver demolito la relazione di Mellie ha contribuito non poco.

Nel frattempo, Abby è sprofondata ancora di più nel suo delirio di potere, diventando assolutamente insopportabile per chiunque. Oltre a spadroneggiare come se fosse lei Presidente e non Fitz, collabora con Olivia solo quando si tratta di separare Mellie e Marcus, e non si fa scrupoli a convocare Jake per fargli terrorizzare a morte un sospettato costringendolo a confessare l’assassinio di Vargas.

Dal canto suo Jake continua ad essere utile e carismatico come un sottobicchiere. Appare per pochi minuti, giusto a ricordarci l’esistenza del personaggio, e poi scompare di nuovo.

Tirando le fila della puntata possiamo dire che si inizia a intravedere una direzione, ma è ancora parecchio confusa e ci sono troppi personaggi trascurati. La cosa migliore in questo nuovo inizio di stagione resta il rapporto fra le due ex-rivali: la scena della “chiacchierata fra ragazze” in cui una Mellie completamente infatuata si confida con una scettica, ma commossa Olivia è molto bella e ci fa sperare che questa strana amicizia venata d’alcolismo possa funzionare.