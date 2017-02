Scandal: il recap della 6×03

La nuova puntata di Scandal è di quelle che un po’ tutti temiamo, ma che spesso si rivelano gradite sorprese: le puntate incentrate su un comprimario invece che sui protagonisti. L’episodio uscito ieri sera ruota tutto intorno al personaggio di Cyrus Beene, ex capo dello staff della Casa Bianca e attuale Presidente Eletto, in seguito alla morte del suo candidato, Frankie Vargas.

Di Cyrus sappiamo che è, fondamentalmente, una brutta persona. Nel corso della serie ha commesso una quantità di nefandezze e provocato non so quanti morti (no, davvero, non ho tenuto il conto) nel seguire la sua ambizione di raggiungere la vetta del potere. Stavolta però lo vediamo in un’inedita veste familiare: è in cucina con suo marito Michael, che lo aiuta a scegliere una cravatta, e con la loro figlioletta.

Ma il quadretto domestico viene subito interrotto da un assedio di giornalisti: la notizia che Cyrus è indagato per l’attentato a Vargas è arrivata alla stampa.

A tormentare Cyrus c’è anche il ritorno di Tom, il suo ex amante nonché sicario di fiducia, che porta lo scompiglio nel suo matrimonio con Michael (ma non era nato come un matrimonio di facciata? Mah) e in più lo accusa di averlo usato e poi gettato via. Non abbiamo idea di che parli finché il solito, provvidenziale flashback non ci viene in soccorso: durante la campagna elettorale con Vargas, Cyrus ha mandato Tom a minacciare la sua dipendente Jennifer (per intenderci, quella che due puntate fa lo aveva denunciato per l’omicidio di Frankie ed era opportunamente saltata in aria poco dopo). Cyrus infatti temeva che Vargas e Jennifer avessero una relazione che avrebbe minacciato la campagna.

Tom, invece, vedeva sia Jennifer che Vargas come ostacoli al suo vero obiettivo: l’elezione di Cyrus come Presidente degli Stati Uniti. Per tutta la puntata assistiamo al dilemma di Cyrus, combattuto fra l’affetto sincero che lo lega a Frankie Vargas e l’ambizione alla presidenza.

Il fatto che ora sia il sospetto mandante dell’attentato provoca un’accesa, ma alquanto unilaterale discussione fra Fitz e Abby, nel senso che quest’ultima farà al sopraffatto Presidente Grant una bella lavata di capo su quanto accusare pubblicamente il presidente eletto indebolisca la Nazione. Tanto per cambiare l’autorevolezza di Fitz come capo dello stato è “missing in action”: si presenterà solo quando i pianeti si allineeranno.

Nel frattempo, Olivia continua a indagare sui rapporti fra Cyrus, Vargas e Jennifer. Quinn e Charlie si rivelano abbastanza inutili, occupati come sono a pianificare il matrimonio. Huck si rimbocca dunque le maniche e, dopo un appostamento da vero maniaco, acchiappa un’amica di Jennifer e riesce a raccogliere qualche informazione. Fra l’altro questa ragazza è un vero personaggio: potrebbe essere l’inizio di una storia d’amore? Incrociamo le dita per il povero Huck, alias la versione umana di #maiunagioia.

Riappare anche Elizabeth North, giusto in tempo per non influire in alcun modo sugli eventi. Infatti Tom, desideroso di vendetta, si costituisce affermando di aver ucciso Vargas per ordine di Cyrus, e quest’ultimo viene arrestato.

Insomma, da indeciso fra l’amicizia per Vargas e lo studio ovale, Cyrus si ritrova senza entrambi, mentre Olivia annuncia trionfalmente a Mellie che sarà lei la prossima presidente. Avrà parlato troppo presto? Con Scandal non si sa mai, il colpo di scena è sempre dietro l’angolo. Al prossimo Venerdì!