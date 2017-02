Scandal: il recap della 6×04

A quanto pare, Shonda Rhimes adora vedere i suoi personaggi sbattuti in galera. La nuova puntata di Scandal si apre infatti con l’incarcerazione di Cyrus Beene, ex capo dello staff della Casa Bianca e attuale Presidente Eletto, nonché presunto mandante dell’omicidio di Frankie Vargas, suo predecessore nella corsa alla presidenza.Dopo aver sfiorato le vette della politica statunitense, in un episodio dedicato interamente a lui, Cyrus viene trascinato in una cella e umiliato in ogni modo possibile. Come si suol dire, dalle stelle alle stalle. Ma il nostro (si fa per dire) eroe non si perde d’animo e cerca di sfruttare la reclusione per mettersi in contatto con Tom, suo ex amante nonché principale accusatore, residente poche celle più in là.

All’esterno del carcere, le reazioni all’arresto di Cyrus sono variegate: mentre Olivia e Mellie ballano in ufficio festeggiando l’elezione di quest’ultima, che ormai appare scontata, Abby arriva a scavalcare lo stesso Presidente Grant pur di evitare al prigioniero una richiesta di condanna a morte, comportandosi da vera bulla con il suo ex David Rosen. Da affezionata spettatrice, mi chiedo: ma che è successo a questa donna? Nella prima stagione era adorabile, mentre ora è simpatica come l’herpes zoster.

Ciò che Abby non sa (e che sorprende anche noi) è che il presidente ha una relazione con la procuratrice generale, la quale gli racconta delle sue prepotenze. Fitz fa una bella lavata di capo a Abby, confermando così di manifestare al meglio la sua autorità quando viene manovrato da un’amante, preferibilmente una che somigli a Olivia.

A proposito di Olivia: alla Pope e Associati si è scoperto che, anche se Tom si è autoaccusato dell’attentato a Vargas, non ci sono prove che abbia ucciso anche Jennifer (alias la tipa saltata in aria con tutta la casa), come puntualizza Huck dopo aver fatto amicizia con…come si chiama? Qualcuno se lo ricorda? Ok, l’amica senza nome di Jennifer. Perciò i gladiatori in doppiopetto riprendono le indagini con l’intento di non trascurare nessun dettaglio che possa incastrare Cyrus.

Dal canto suo, Cyrus si dà da fare per uscire dalla sua scomoda situazione. Dopo aver corrotto una guardia per farsi portare carta e penna, scrive una lettera a Tom in cui assicura di amarlo e lo supplica di ritrattare le sue accuse, ma commette l’errore di affidare la sua corrispondenza segreta a Elizabeth North. Invece che a Tom, la North consegna la lettera a Michael, il marito-trofeo di Cyrus, che si sente tradito e chiede il divorzio. Insomma, Lizzie, ma cosa mi combini? Da che parte stai? Non si è ancora capito quale sia il suo ruolo in questa stagione.

Sconvolto per l’abbandono di Michael e perché Olivia ha risposto picche alla sua richiesta di aiuto, Cyrus finisce anche per farsi malmenare dagli altri carcerati, tutti ferventi sostenitori di Vargas. Apparentemente incapace di sopportare la disperazione, chiede alla guardia di passargli una cintura per impiccarsi: in realtà si tratta di un piano per mettere KO il secondino e raggiungere la cella di Tom, con la complicità di un vicino di cella pluriomicida che vince il Premio Simpatia di questo episodio.

Proprio quando il dinamico duo sta per far fuori Tom, questi confessa di essersi inventato tutto: non è stato lui a uccidere Frankie Vargas, e quindi Cyrus non può essere il mandante. I gladiatori di Olivia sono arrivati alla stessa conclusione setacciando dei filmati di sicurezza, e ottenendo quindi il risultato opposto a quello sperato, che era confermare la colpevolezza di Cyrus.

Lo sentite questo fischio acuto? È lo strillo prodotto da Mellie quando, nella prossima puntata, scoprirà che ancora una volta le hanno fatto credere che lo Studio Ovale fosse a portata di mano per poi sfilarglielo da sotto il naso. Anche Olivia non sarà molto soddisfatta di scoprire che il suo Fitz se la fa con una che non è lei, ma se le somiglia parecchio. Insomma, incrociamo le dita per un nuovo episodio pieno d’azione, perché questo qui ha strappato non pochi sbadigli. Al prossimo recap!