Scandal: il recap della 6×05

Dopo una breve pausa dovuta al doppio finale di stagione di Le regole del delitto perfetto, ritorna Scandal, la serie che sembra fare di tutto per allontanarsi dal significato originario del suo titolo.

Come fatto notare nelle scorse recensioni, la nuova stagione è cominciata con un grande assente: Jake Ballard. L’ex fidanzato di Olivia Pope più odiato dai fan ritorna in grande stile (si fa per dire) con una puntata dedicata tutta a lui e alla sua moglie-trofeo, Vanessa, che ha cambiato interprete da una stagione all’altra senza che nessuno battesse ciglio. Fra un flashback e l’altro, ricompare anche l’antipaticissima Sally Langston, ex vicepresidente degli Stati Uniti ora diventata conduttrice di un talk show politico ultra-conservatore. La Langston ha fiutato il sangue, ovvero la sospetta sparizione dalle scene di Jake (probabilmente grazie alla nostra segnalazione qui e qui), e ha deciso di indagare invitando il candidato alla vice presidenza e la sua dolce metà a un’intervista nel suo programma.

Olivia accampa una scusa: la signora Ballard è a letto con l’influenza e l’intervista non s’ha da fare. In realtà Vanessa, completamente ubriaca e in compagnia di un amante occasionale, si è schiantata con la macchina contro un albero e accusa il marito Jake di tutte le sue disgrazie. Vanessa crede che Jake abbia una relazione con Olivia, sospetto legittimo anche se in ritardo di un paio d’anni. Grazie ai flashback scopriamo che la coppia, unita più dalla convenienza che dai sentimenti, è stata relativamente felice all’inizio della campagna elettorale, quando Vanessa già si vedeva prima moglie del vicepresidente e poi first lady. In seguito, però, i numerosi segreti di Jake hanno minato il matrimonio e Vanessa ha iniziato a cercare conforto nell’alcol.

Insomma, una sorta di Mellie II – La Vendetta, però con meno carisma. In ogni caso i sospetti ad alto tasso alcolemico di Vanessa portano Olivia a una nuova pista sull’omicidio di Vargas: la

sua squadra di Gladiatori scopre che Jake si è allontanato la notte delle elezioni, subito prima dell’attentato. Rintracciando i suoi movimento, Quinn, Charlie e Huck capiscono che, anche se non è stato lui a sparare al presidente eletto, è molto probabile che invece sia responsabile dell’esplosione della baita e quindi della morte di Jennifer, la ragazza che aveva accusato Cyrus dell’attentato.

Nel frattempo, resasi conto di non essere la persona giusta per riportare Vanessa nei ranghi, Olivia ricorre all’aiuto di Mellie che, nell’arco di un rapido brunch e grazie a un mirato discorso motivazionale, convince l’ubriacona a tornare a giocare per la squadra. Applausi per la riscossa di Mellie, che di puntata in puntata si piazza sempre più avanti nella classifica per il miglior personaggio della stagione.

La dedizione alla causa di Vanessa, però, sarà solo di facciata e dettata da ambizioni personali: anche se in tv con Sally recita la parte della mogliettina devota, non ha più alcuna fiducia in Jake. E anche stavolta non ha torto. Infatti salta fuori che Ballard, la notte delle elezioni, si è incontrato con Eli Pope (o Rowan? la questione del nome è controversa), il machiavellico padre di Olivia, e che a carico di quest’ultima risulta un collegamento con Tom, che nella scorsa puntata ha confessato l’omicidio di Vargas. Scioccante? Non tantissimo.

Olivia corre ad accusare il caro papà di averla implicata nell’omicidio, e lui ovviamente nega tutto. Proprio quando ci stiamo chiedendo come faccia quest’uomo a gestire il mondo in segreto e contemporaneamente trovare il tempo di spolverare ossa di dinosauro allo Smithsonian, a minacciarlo compare una misteriosa donna in rosso. Dunque papà Pope ha dei superiori! Non è il capo supremo del mondo! Siamo un po’ più colpiti, ma ancora non al livello dei colpi di scena delle prime stagioni.

La puntata si conclude con Jake che praticamente sequestra Olivia in un parcheggio deserto, la porta con sé in macchina per ore in silenzio, lei inizia a temere per la propria incolumità e invece, sorpresa! …Jake non ha ucciso Jennifer, ma la sta nascondendo dopo aver inscenato la sua morte. Dirlo prima sembrava troppo scontato? O gli piace proprio far credere alla gente di essere sul punto di ammazzarla?

In ogni caso, non siamo troppo soddisfatti di questa puntata, la cui unica funzione sembra quella di riempire i buchi di trama delle puntate precedenti e non fa avanzare la storia. Attendiamo la prossima settimana con le dita incrociate, sperando che stavolta succeda qualcosa di grosso.