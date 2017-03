Scandal: il recap della 6×07

Finalmente, dopo sei puntate così così, Scandal sembra tornare ai fasti di un tempo. Se la scorsa puntata era interamente dedicata a Papà Pope, il cui nome ufficiale sembra finalmente essersi assestato su Rowan, stavolta tutto ruota intorno a Huck.

L’episodio si apre con il nostro scagnozzo-hacker traumatizzato preferito mentre si allena e/o amoreggia con la sua nuova ragazza, Meg. Quasi subito viene richiamato all’ordine da Quinn e Charlie: Olivia è scomparsa. Huck la trova arenata in una specie di sordido autogrill; evidentemente Jake, dopo averla sequestrata per svelarle che Jennifer Fields è ancora in vita, non si è preso il disturbo di riportarla a casa. La nostra eroina è scioccata dalla scoperta che suo padre è responsabile dell’omicidio di Frankie Vargas e pretende che Huck lo faccia fuori una volta per tutte. Lui non pare molto convinto, e basta un faccia a faccia con Rowan per impedirgli di portare a termine il compito. La giustificazione di Papà Pope, infatti, è più che credibile: come sappiamo ha sparato al Presidente Eletto per salvare la vita di sua figlia, e anzi esorta Huck a indagare sulla presenza di una talpa nell’entourage di Olivia.

Dimostrando una manipolabilità e un’obbedienza invidiabili, l’ex spia si mette subito al lavoro per trovare l’infiltrato e i suoi sospetti cadono ben presto sulla sua vecchia fiamma Quinn, soprattutto quando, seguendola, la scopre a parlare con Jake. I due lo convincono che invece dovrebbe preoccuparsi della donna che Rowan frequenta, Sandra. Ma nel frattempo ci si mette anche Meg, che comincia a fare domande sospette sulla sua amica Jennifer. In questa girandola di possibili minacce e doppiogiochisti, il poveretto non sa che pesci pigliare e si rivolge a Abby e David per ottenere un colloquio con l’ultima persona a cui dovrebbe chiedere consiglio: la sua ex psicopatica Becky, che aveva cercato di incastrarlo per l’attentato contro il Presidente Grant alcuni anni prima. Lei gli fa notare che la sua debolezza sono le storie tristi: non sa fare a meno di impietosirsi e finisce per farsi imbrogliare.

Quando vede la sua Meg parlare con la perfida bionda che ha in mano le sorti di Rowan, Huck pensa che sia la conferma dei suoi peggiori sospetti e minaccia la ragazza di torturarla se non gli dirà la verità, ma lei nega tutto e, in lacrime, sostiene di non sapere chi sia la donna. Confermando in pieno quanto detto da Becky, Huck si lascia commuovere e non insiste. Anche la sua indagine su Sandra si rivela un fiasco: Olivia lo mette davanti al cadavere della donna, come conferma della necessità di uccidere Rowan. Sul corpo di Sandra, però, Huck trova un chip che gli permette di accedere alle videocamere del suo studio: Olivia viene così a sapere delle circostanze che hanno portato suo padre ad assassinare Vargas e, scoprendo di essere lei stessa sotto minaccia, cambia idea sul farlo uccidere. Inoltre aiuta Huck a riconciliarsi con Meg e gli permette di portarla a far visita a Jennifer.

Pessima idea: abbastanza prevedibilmente, appena si trova di fronte la sua “migliore amica”, Meg estrae una pistola e uccide Jennifer. Poi spara ripetutamente a Huck, che si accascia sul pavimento agonizzante: è la conferma che, nove volte su dieci, se sei un comprimario in una serie di Shonda Rhimes e ti becchi un episodio tutto tuo, alla fine muori o comunque ti capita qualcosa di brutto.

Se il fatto che Meg sia in realtà un’assassina non è una sorpresa, il colpo di scena arriva lo stesso nello scoprire che, a dare l’ordine di uccidere Jennifer Fields, è nientemeno che Abby, in combutta con la perfida bionda che tiene Papà Pope al guinzaglio corto. Ulteriore conferma che Abby, dal pasticcino che era nella prima stagione, è passata definitivamente al lato oscuro. Si conclude così un episodio avvincente e pieno di ritmo che ci fa ben sperare per il proseguimento di questa stagione di Scandal.

Alla prossima settimana!