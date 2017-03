Scandal: il recap della 6×08

Ci siamo chiesti, nelle scorse puntate di Scandal, come mai Abby Wheelan si fosse evoluta da toffoletta umana a strega senz’anima. Ecco, a quanto pare Shonda conosce i suoi polli, perché dopo aver tirato tanto la corda finalmente ci svela i motivi di questa trasformazione radicale e, al contempo, fa luce su alcuni aspetti ancora oscuri dell’attentato al Presidente Eletto, il compianto (si fa per dire) Frankie Vargas. Peccato che lo faccia rovinando ulteriormente il personaggio di Abby e sbriciolando ciò che resta della nostra pazienza con due cose che in questa stagione ci hanno davvero esasperato: i flashback continui e l’omicidio di Vargas. Basta, non ne possiamo più di sorbirci la moviola della notte delle elezioni! Ma andiamo con ordine.

Con l’ennesimo flashback torniamo a un paio di mesi prima delle elezioni. Abby, al lavoro sul progetto di fondazione culturale che costituirà l’eredità del Presidente Grant, incontra dei finanziatori; ancora non lo sa, ma si tratta delle stesse persone che tengono sotto scacco Papà Pope e pianificheranno l’attentato a Vargas. La bionda malefica e il suo accompagnatore vengono subito al sodo: non hanno alcuna intenzione di finanziare la biblioteca di Fitz, ma vogliono offrirle trecento milioni di dollari per entrare in politica, con lo Studio Ovale come obiettivo finale. La rossa ex-gladiatrice obietta che il vero potere sta dietro le quinte e si prende del tempo per pensarci; ma ben presto, grazie all’incoraggiamento ricevuto da Cyrus e all’atteggiamento frustrante di Fitz, che insiste a volere la sua biblioteca in Vermont (forse sperando in un riavvicinamento con Olivia), decide di accettare l’offerta. Un passo falso totalmente incomprensibile da parte di qualcuno che finora è sempre stato tanto brillante; insomma, se pensavamo che Abby-cattiva fosse fastidiosa, Abby-scema è molto peggio.

Chiunque capirebbe che dietro quei trecento milioni deve esserci l’inghippo: e infatti, subito dopo l’attentato la notte delle elezioni, una traumatizzata Abby viene incaricata dai super-cattivi-di-cui-ancora-non-conosciamo- l’identità di andare all’ospedale dove Vargas è ricoverato e metterlo in blocco totale. Se non lo farà, minacciano, denunceranno i fondi che ha ricevuto come provenienti da fonti altamente incriminanti.

Una volta arrivata in ospedale, Abby viene ulteriormente “motivata” da Meg, travestita da infermiera, che minaccia di far uccidere Leo, il fixer con cui ha una relazione.

In preda al panico, la Wheelan usa tutta la sua influenza di capo dello staff della Casa Bianca, più una serie di maneggi, ricatti e intimidazioni per far sì che Vargas venga dichiarato ufficialmente morto e venga eseguita l’autopsia, in modo da sostituire i proiettili di pistola estratti dal corpo con quelli di fucile a lunga gittata che le sono stati consegnati da Meg. Ed ecco spiegato il dilemma balistico a cui abbiamo fatto riferimento qui.

A sottolineare la difficoltà della sua situazione, Abby si trova costretta a estrarre l’ultimo proiettile con le sue mani, per poi vomitare elegantemente nel corridoio dell’ospedale. Sbrigata la pratica, deve però fare i conti col senso di colpa: le sue azioni hanno contribuito a far accusare Cyrus, incarcerato ingiustamente (ma solo per stavolta, non è che non se lo meritasse per altri fattarelli). Ecco spiegato come mai nelle scorse puntate lo difendesse con tanta convinzione: coscienza sporca! Non sapendo più che pesci pigliare cerca persino di rivolgersi al suo ex David Rosen, scoprendolo però fidanzato con la bionda maligna che mostra così una capacità di multitasking invidiabile, al limite dell’ubiquità.

A offrire a Abby un’imprevista via d’uscita è Huck, quando alquanto ingenuamente le riferisce che Jennifer Fields, creduta morta, in realtà è ancora viva. Senza perdere tempo, Abby si precipita a scambiare l’informazione su Jennifer con la libertà per Cyrus, portando così alla morte della ragazza e (forse) di Huck, che un tempo era suo amico e collega. Insomma, abbiamo iniziato la puntata pensando che finalmente avremmo trovato una giustificazione all’inaudita cattiveria di Abby nel corso degli ultimi episodi, e concludiamo scoprendola una sempliciotta che si fa intortare dai soldi e non ha neanche l’intelligenza di rivolgersi a Olivia o, che ne so, al suo capo che pare sia il leader del mondo libero, anche se non si direbbe.

Dopo l’episodio dedicato a Huck della settimana scorsa (qui il nostro recap) anche quest’altra puntata incentrata tutta su un comprimario si rivela più avvincente e ricca di colpi di scena rispetto alla trama principale, ma al prezzo di farci perdere la stima in un personaggio che nelle prime stagioni era molto apprezzato.