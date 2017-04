Scandal: il recap della 6×09

Dopo due settimane di suspense, finalmente scopriamo la sorte di Huck, che avevamo lasciato ad agonizzare sul pavimento nel finale della penultima puntata. Dopo avergli sparato tre volte, Meg ha caricato lui e il corpo di Jennifer nel bagagliaio della sua auto e l’ha scaraventata in un lago nel deserto. A quanto pare i deserti abbondano nei dintorni di Washington DC, specialmente quando ci si deve disfare di un cadavere.



Dimostrando un dinamismo spettacolare per qualcuno che si è appena beccato tre pallottole perdendo ettolitri di sangue, Huck fa di tutto per liberarsi dalla macchina che affonda sempre di più. Nel suo delirio immagina di trovarsi in ufficio, circondato da Olivia e dagli altri Gladiatori che, dando voce ai suoi pensieri, lo esortano ad analizzare la situazione per trovare una via di fuga; uno scenario molto simile alla scena del “palazzo mentale” di Sherlock. Dopo una sfilza di calcoli che manco A Beautiful Mind, un Huck ormai a corto di ossigeno determina l’esatta pressione da esercitare per aprire lo sportello e uscire. La sospensione dell’incredulità è ai minimi storici.

Oltre alle loro proiezioni nella mente di Huck, anche i veri Gladiatori della Pope e Associati sono in piena attività: Jake ha scoperto l’assenza di Jennifer e Huck, Olivia ha finalmente capito che Meg è la talpa e Quinn e Charlie iniziano le indagini sul campo. Persino Marcus, che aveva dise rtato dopo la disastrosa fine della storia con Mellie, torna all’ovile per offrire il suo aiuto nelle ricerche. Nel frattempo Abby, saputo della sparizione del vecchio amico (per colpa sua, aggiungerei) in preda ai sensi di colpa si confida con Fitz e decide di confessare tutto a Olivia. Ma quest’ultima ha intanto scoperto, grazie ai file di Huck recuperati da Quinn, che Abby è in combutta con Meg e la strega bionda: perciò, non appena si trova di fronte la rossa ex migliore amica, la prende a sberle e la tiene sequestrata in ufficio. Chiaramente la prospettiva di perdere Huck ha sconvolto la nostra fixer fino a farle perdere del tutto il controllo. Ma chi ha mollato completamente gli ormeggi della sanità mentale stavolta è Quinn: quando lei e Charlie riescono finalmente a catturare Meg, in preda alla rabbia la tortura fino ad ucciderla.

Continuando a sfoggiare una verve invidiabile per qualcuno con un piede nella fossa, Huck si è trascinato sulla riva del lago e ha anche trovato il tempo e le energie di ripescare il cadavere di Jennifer, roba che neanche Leonardo Di Caprio in Revenant.

L’indagine dei suoi amici, però, è a un punto morto: senza la testimonianza di Meg non sanno che pesci pigliare. Colpo di scena: Charlie fa un discorso motivazionale a Olivia, la quale fa un discorso motivazionale a tutti gli altri, il morale risale, magicamente si rendono conto che invece di tentare di rintracciare Huck possono rintracciare Jennifer ed ecco fatto, in quattro e quattr’otto il moribondo viene individuato e spedito in terapia intensiva.

Quinn, dopo aver dato ulteriore prova della sua furia aggredendo Abby per la parte che ha avuto in quanto successo a Huck, rimane al capezzale del ferito, parlandogli finché non si sveglia. Charlie, che nel corso della puntata ha assistito all’evoluzione in erinni scatenata della sua fidanzata, assiste alla scena e si rende conto che Quinn è ancora innamorata di Huck.

Intanto in ospedale è accorso anche Fitz, che consola Olivia e le consiglia di perdonare Abby, ricordandole che nessuno meglio di lei conosce l’effetto corruttore del potere, ma anche che ha saputo allontanarsene e che può aiutare l’amica a fare lo stesso. La puntata si conclude con Olivia che stringe la mano di una Abby in lacrime; forse non è una riconciliazione completa, ma è un inizio. Insomma, assurdità sulle disavventure di Huck a parte, finalmente una puntata in cui ritroviamo tutto il gruppo originale. Speriamo che sia la svolta e che la serie torni ai fasti delle prime stagioni. Alla prossima settimana!