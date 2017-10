Scandal: il recap della 7×02

Quando si segue da un po’ una serie capita di affezionarci a personaggi che all’inizio odiavamo da morire. Ma pochi hanno avuto l’arco di trasformazione di Mellie Grant, che passa dall’essere la first lady più detestata della tv al diventare il Presidente degli Stati Uniti che ci ha regalato un memorabile, nonché divertentissimo, “monologo della vagina”. È dura essere un capo di stato single: sembra che nessuno abbia interesse a intrattenere una relazione con una donna di potere.

Fosse stata furba si sarebbe tenuto ben stretto Marcus Walker, che ahi noi latita dalla scorsa stagione. Ma c’è ben altro a cui pensare. Finalmente, infatti, scopriamo il nome dello staterello immaginario della puntata precedente: a quanto pare si scrive Bashran (mah). Il presidente di questa specie di Iran alternativo, di nome Rashad, parteciperà alla Cena di Stato, evento intorno al quale ruota l’intero episodio. Tutti i nostri eroi sono coinvolti: Olivia vuole che si concluda un accordo per denuclearizzare il Bashran, e ha già incaricato Jake di trovare del marcio su Rashad, mentre Cyrus è stato nominato babysitter di Fenton Glackland, un miliardario volgare, ma potenzialmente utile. Alla cerimonia partecipano anche i Gladiatori: Abby è riuscita a estorcere degli inviti al povero David, con false identità per Charlie e Huck.

In parole povere, è una festa, ma tutti lavorano e nessuno si diverte. Mellie ci rimane male perché Rashad risponde picche al suo tentativo di intavolare un negoziato. Olivia scopre che il ricatto non è una panacea quando Rashad (di nuovo) rifiuta il trattato anti-nucleare nonostante Jake abbia scoperto i suoi segretucci. Quinn mette a rischio il suo fidanzamento calcando un po’ troppo la mano con la finta identità di Charlie, al quale vengono attribuite caratteristiche così posh che manco il principe William. L’unico che combina qualcosa di utile è Huck che, in barba alla sua totale incapacità di socializzare, riesce a individuare un assassino mandato a uccidere Rashad e a farlo arrestare dagli agenti di scorta. Questi ultimi evidentemente Mellie li ha presi in saldo col tre per due visto che alla Casa Bianca ormai entrano cani e porci, per non dire che Olivia ci ha fatto installare il suo nuovo quartier generale del B6-13 e nessuno se n’è accorto.

Non tutto il male vien per nuocere: Rashad, contento di aver salvato la pelle, accetta di trattare con Mellie. Per un attimo sembra esserci dell’attrazione tra i due presidenti ma poi niente; in pratica il monologo della vagina iniziale resta valido.

Va in bianco anche David: tenta un riavvicinamento ad Abby e lei scappa per alcolizzarsi al bar. Almeno a Cyrus invece le cose vanno bene, visto che il cafonissimo Glackland gli regala nientemeno che un Cézanne, nonostante il vicepresidente gli abbia fatto una solenne lavata di capo. Come insegna The Catch, regalare quadri secondo Shonda Rhimes è il massimo del romanticismo, quindi si preannuncia una nuova relazione per Cyrus. Anche se non se la merita. La morale è ormai andata a farsi benedire in Scandal ma qualcuno deve pur ricordarsi che quell’uomo è il male.

Nel frattempo Curtis, alias il toy boy di Olivia, è riuscito a farla ingelosire al punto che lei decide di dargli una possibilità anche fuori da sordide camere d’albergo e se lo porta a casa ma…figuraccia: sul pianerottolo c’è Fitz che ha scelto il momento peggiore per farle una carrambata. La puntata si chiude fra urla di angoscia mista a entusiasmo dei fan, che si chiedono quale sarà il ruolo di Fitz stavolta. Noi speriamo che sia infondere un po’ di umanità in “Power Olivia”, che da femministi apprezziamo, ma che è parecchio carente sul fronte empatia. Alla prossima!