Scandal: il recap della 7×03

Ogni tanto anche Shonda Rhimes si diverte a fare i recap. O meglio, si diverte a piazzare una puntata flashback subito dopo un colpo di scena, in modo da tenerci sulla corda per un’altra settimana. Stavolta eravamo rimasti all’inatteso ritorno di Fitz e all’imbarazzo di Olivia, sorpresa a pomiciare con Curtis “Rimpiazzo” Pryce. Bene, non sia mai che si vada avanti con la trama. Meglio fare un bel riassuntone della noiosa vita da ex presidente di Fitz.

La sua giornata tipo si svolge fra clamorosi fallimenti in cucina (con tanto di pollo carbonizzato), corsette nei boschi con la guardia del corpo e altri fallimenti in affari da comuni mortali come fare la spesa. Il tutto mentre è solo soletto nella sua enorme casa in Vermont perché, come sapete, Olivia l’ha bidonato e lui, furbo come una volpe morta, ha licenziato tutti i domestici.

Proprio quando ci siamo convinti che non abbia un emerito tubo da fare e che da un momento all’altro canterà “Là fuori” come il Gobbo di Notre Dame, sorpresa: ritorna Marcus Walker, fresco di vacanza a Cuba. Giusto: i due hanno in programma la costruzione di una biblioteca proprio in Vermont. Dopo un inizio molto bromance, tutto birrette, pacche sulle spalle e cameratismo, Marcus inizia a sentirsi sfruttato e sminuito, e volano ceffoni. Dopo la rissa però fanno pace, anche grazie a Mellie che parla con Marcus mettendo una buona parola per il suo ex marito. Cose che nemmeno X-Files.

A far deragliare di nuovo la situazione è Rowan, che fa la spia sul nuovo B6-13 di Olivia e chiede a Fitz di salvarla dal Lato Oscuro, riportando l’equilibrio nella Forza…cioè, nella politica statunitense. Menzione d’onore per Papà Pope che se ne esce con la citazione “Who runs the world? One girl”. Beyoncè approva.

Ecco spiegato, dunque, il ritorno di Fitz a Washington. La sua missione di salvataggio finirà in tragedia? Quasi certamente si, ma per esserne sicuri aspettiamo la prossima puntata.