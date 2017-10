Scandal: il recap della 7×04

Vi ricordate l’imbarazzante reunion sul pianerottolo in cui siamo bloccati da due puntate? Ecco, riprendiamo da lì. Fitz, in missione per conto di Rowan, non può certo dire “sono qui per evitare che ti trasformi in Darth Vader” e quindi se ne esce con una scusa brillante: gli serve l’aiuto di Olivia per un caso. A quanto pare nel Paese ci sono centinaia di ragazzine di colore scomparse e, siccome sono nere, i media le ignorano bellamente. Olivia scarica subito l’ingrato compito a Quinn perché lei ha cose ben più importanti di cui occuparsi: in primis impedire a Marcus di rivedere Mellie.

Quest’ultima infatti ha bisogno di concentrarsi sul summit anti-nucleare che ha organizzato con il suo amico speciale, il presidente Rashad, e il capo dello Stato rivale di cui non abbiamo colto il nome, ma pazienza. Per il summit ci vuole doppia concentrazione: intanto perché Mellie e Rashad continuano a farsi gli occhi dolci, e poi perché in Bashran c’è un colpo di stato ed è molto probabile che il poveretto perda il potere. In tutto ciò dov’è il vicepresidente Cyrus? A flirtare con Fenton, magnate della tecnologia e dispensatore di quadri a tempo perso. Cyrus è indeciso se starci o meno, perché il povero Fenton è veramente un zotico. Ma noi, ricordando che il signor Beene è il male incarnato e non si merita una storia d’amore, torniamo alle questioni importanti.

La squadra dei Gladiatori (più Fitz) non fa molta strada con il caso delle ragazze scomparse finché Olivia non sblocca la situazione con una delle sue idee brillanti. L’emozione di aver compiuto una buona azione (e senza dover ricattare nessuno) porta la nostra eroina a un ritorno di fiamma con il suo Fitz. Sembra quindi che il piano di Rowan stia funzionando ma, tanto per cambiare, quel guastafeste di Jake fa la spia e Olivia viene a sapere del viaggetto di Papà Pope in Vermont. Perciò gli sequestra i suoi amati fossili e gli fa una ramanzina. Il pubblico a casa è basito. In attesa che nella puntata successiva muoia qualcuno, o esploda qualcosa, o tutt’e due, arrivederci a venerdì prossimo.