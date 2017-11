Scandal: il recap della 7×05

Come suo solito, Shonda Rhimes dà (poco) e toglie (un sacco). Per essere precisi, ci illude per una o due puntate che le cose stiano andando finalmente per il meglio e poi ci trascina di nuovo nella palude. Si comincia subito con una scena assai sgradevole: Olivia che bullizza suo padre. Ora, sappiamo che Rowan non è uno stinco di santo ma non si trattano così i genitori anziani, suvvia. Non solo, la nostra anti-eroina tenta di dare il benservito a Fitz, che qui ci dà un po’ di soddisfazione facendo una cosa non esattamente dignitosa: fare la spia alla maestra. Venuta a conoscenza di tutti i maneggi di Olivia e del suo rinato B6-13, Mellie butta giù lo Studio Ovale a suon di urla. Bisogna capirla, è stressata perché sta cercando di portare il Paese in guerra al fianco del suo amico Rashad, presidente deposto di un oscuro Stato mediorientale.

Viste le passate esperienze (per fare un esempio totalmente casuale, in Iraq) nessuno è interessato a un ennesimo intervento militare. Vale la pena sottolineare che quando era Fitz a mandare spedizioni in giro per il mondo per motivi personali nessuno batteva ciglio, ma a Mellie notoriamente nessuno dà retta. Nel tentativo disperato di ottenere appoggi politici, Cyrus si destreggia fra colloqui con membri del Congresso tentennanti e incontri con Fenton, il suo buzzurro del cuore. Ci scappa pure un bacetto poco credibile, niente a che vedere con le scintille di passione repressa fra Mellie e Rashad.

A questo proposito, dopo l’iniziale rifiuto, Mellie decide che il B6-13 non è poi così male: visto che non può avere la sua guerra, chiede a Olivia di fare qualcosa (non necessariamente legale) per riportare al potere Rashad. Quest’ultimo ha pure il problema di dover mettere al sicuro la nipote Yasmin, che viene affidata alle cure dei Gladiatori. Come abbiamo visto nelle scorse puntate, la competenza è latitante nello studio guidato da Quinn; è dunque ovvio che, tempo cinque minuti, la ragazza si sia data alla macchia per incontrarsi con la fidanzata. Yasmin, infatti, non ha alcuna intenzione di tornare in patria: essendo una musulmana lesbica parente di un presidente destituito, sa bene di avere l’aspettativa di vita di una maglia rossa in Star Trek.

Quinn la convince a partire e, con un colpo di scena che qualunque spettatore dotato di almeno due neuroni avrebbe previsto, l’aereo che trasporta la ragazza e suo zio salta in aria. Ancora una volta ottimo lavoro, Quinn. Nel frattempo Mellie ha intimato a Fitz di levare le tende, ma almeno ci siamo tolti la soddisfazione di sentire Curtis Pryce, compagno di letto di Olivia, dirgliene quattro a proposito del fatto che, per quanto bellissima e potente, è una brutta persona. Amen, fratello. Arrivederci alla prossima settimana per altre, deludenti avventure di Scandal, la serie che era partita alla grandissima e sta finendo malissimo.