Scandal: il recap della 7×13

La nuova puntata di Scandal si apre con una scena raccapricciante: Cyrus che si scompiscia dalle risate. Davvero orribile, coprite gli occhi ai bambini.

Il motivo di cotanta ilarità è il programma del summit contro la pirateria informatica. Forte imbarazzo del pubblico che segue la serie grazie allo streaming illegale. Il vice presidente Beane smette di sghignazzare quando si rende conto che a dover partecipare al summit è proprio lui, in coppia con David Rosen. Brontolando contro l’ingrato compito, che secondo lui è un dispetto di Jake che cerca di rubargli la poltrona, Cyrus si mette in viaggio sull’Air Force Two e subito succede l’immaginabile: l’aereo viene hackerato, dirottato e privato delle comunicazioni.

Alla Casa Bianca viene immediatamente messa insieme un’unità di crisi per decidere il da farsi e, tempo un minuto, Jake ha già proposto di abbattere il velivolo prima che venga usato per un attacco in stile 11 Settembre. Il suggerimento non gioca a suo favore, e Mellie lo caccia dalla stanza dei bottoni. D’altra parte, lei stessa non sembra avere idee migliori. Arriva persino a telefonare a Fitz, ma poi non gli chiede alcun consiglio. Perché? Ma è ovvio: per ricordarci, anche in questa puntata, che Fitz esiste. Giusto quei trenta secondi di screentime che non si negano a nessuno.

Nel frattempo, a bordo dell’aereo, Cyrus sospetta comprensibilmente che si tratti di un sabotaggio orchestrato da Jake. Perciò, non appena si presenta la possibilità di inviare un messaggio a terra, sceglie di non comunicare con la Casa Bianca, bensì con qualcuno a cui importi davvero delle loro sorti: i Gladiatori. Ottima pensata, visto che Abby è disperata all’idea di perdere David, nonostante sia andata nel panico venendo a sapere che ha fatto acquisti in gioielleria e credendo che voglia farle la fatidica domanda. Per la serie: “non voglio sposarti, ma nemmeno vederti saltare in aria”. Molto romantico.

Huck, Quinn e Charlie si mettono subito al lavoro contro il virus che ha infettato l’Air Force Two. E Olivia? Non dovrebbe essere lei, la protagonista? Stavolta no. Ha staccato il telefono e, armata di cena francese e bottiglia di vino rosso d’ordinanza, è andata a festeggiare il compleanno della mamma, sempre rinchiusa. Non proprio in galera, più che altro in una specie di appartamento di lusso, ma insomma, l’importante è che non la facciano uscire.

Maya però non si smentisce mai e anche stavolta non perde l’occasione di prendere in giro il sentimentalismo della figlia, la sua debolezza e il fatto che continui a cercare una figura materna inesistente. Un bel contrasto con l’anziana mammina di Annalise Keating, che nell’episodio crossover ha aperto gli occhi a Olivia a proposito della vita disastrata che conduce. Lo scontro frontale con Maya, fortunatamente, non riporta Olivia al lato oscuro, ma comunque le fa commettere un’idiozia bella e buona: decide di liberare la madre e regalarle una nuova vita a Parigi. Il tutto nonostante la conta dei morti che la donna ha all’attivo, fra i quali il figlio maggiore di Fitz. È proprio vero che il crimine paga.

Ma torniamo al dunque. Sull’Air Force Two, per fare coraggio ai passeggeri, Cyrus pronuncia un discorso toccante e patriottico che viene trasmesso in live-stream da una reporter con un cellulare nascosto. Pochi secondi prima che Mellie dia l’ordine di abbattere l’aereo, i Gladiatori fanno la loro magia informatica e salvano capra e cavoli: tutti sono salvi, Cyrus è un eroe nazionale e David fa ritorno a casa, dove Abby lo ama più di prima (anche se l’ipotetica proposta di matrimonio era tutto un film mentale).

Il colpo di scena finale? Olivia fa visita a Cyrus, insinuando che sia stato lui a inscenare il tutto per aumentare la sua popolarità in vista di un subentro a Mellie. Cyrus, è chiaro, non ha alcuna intenzione di aspettare che Mellie termini il mandato per puntare alla presidenza. Smelly-Mellie diventerà forse la seconda Presidente Grant a subire un attentato? E Olivia starà ancora cercando di riconquistare il suo cappello bianco, o si farà coinvolgere nei piani machiavellici del suo ex mentore? Lo sapremo molto presto, dato che mancano solo cinque episodi al finale di serie. Alla prossima!