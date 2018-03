Scandal: il recap della 7×14

La puntata si apre con una stagista sconosciuta che chiacchiera amabilmente al telefono mentre compra una pistola al supermercato. Ah, l’America. Chi sarà mai? Il mistero è svelato quando un uomo preoccupato si rivolge a Olivia chiedendole aiuto per ritrovare la ragazza, ovvero sua figlia Alisha, che non dà notizie da una settimana. Alisha è una stagista al Congresso, ed è cresciuta con il mito di Olivia Pope. Sentendosi responsabile, Olivia si mette all’opera coinvolgendo nella ricerca anche Marcus e Fitz. Ma non può certo lasciar correre le sordide intenzioni di Cyrus e i suoi complotti a base di dirottamenti aerei: si rivolge quindi a Abby affinché indaghi. La rossa non si fida ancora di Olivia, ma ancor meno di Cyrus, perciò mette al lavoro i Gladiatori. Con un sotterfugio: invece che da Olivia, fa credere di aver avuto la soffiata da David, anche lui a bordo dell’Air Force Two durante il finto dirottamento.

La squadra si lancia diligentemente delle indagini, ma quando Abby ammette la verità, e cioè che tutto è nato da un sospetto di Olivia, Quinn blocca tutto. Non vuole avere più nulla a che fare con la Pope. In effetti serbare del rancore contro qualcuno che era disposto a sacrificarti solo per dare una lezione a suo padre è più che comprensibile.

Olivia, nel frattempo, ha scoperto che Alisha aveva perso lo stage per aver rifiutato le avances del suo capo, un deputato del Congresso; ma per la ragazza ormai è troppo tardi, ha usato la pistola appena comprata per suicidarsi. La sua morte ha però svelato un elaborato sistema di molestie e abusi di potere nel mondo politico, e Marcus, forse sperando di far leva sui loro trascorsi romantici, porta la questione all’attenzione di Mellie chiedendole di proporre una legge contro le molestie sul posto di lavoro. Mellie, però, ha ben altro a cui pensare: adesso è pappa e ciccia sia con Cyrus, visto che si sente in colpa per averlo quasi arrostito a suon di missili, che con Jake, che la sta aiutando a sviluppare la controversa legge sul bilancio. In più la Presidente è riuscita a farsi venire il colpo della strega e passa l’ottanta per cento dell’episodio sdraiata sul pavimento a lamentarsi. Visti i piani di Cyrus, che si tratti di un qualche veleno che colpisce prima la schiena? La postura supina evidentemente fa scattare qualcosa nel cervellino omicida di Jake perché decide di provarci, ricavando un sonoro due di picche.

Olivia, che non vuole mollare sulla questione delle molestie nelle alte sfere, lancia una campagna mediatica convincendo Megan, un’amica di Alisha, a confessare pubblicamente di aver dovuto concedere favori sessuali per conservare il lavoro. Fitz osserva compiaciuto il fervore con cui Olivia si batte per questa buona causa; chissà che un ritorno di fiamma non sia lontano.

Intanto però Huck, in barba agli ordini di Quinn, ha continuato a investigare scoprendo che sì, è stato Cyrus a dirottare l’aereo, con un virus che proviene dal computer di Charlie. Quest’ultimo fa appena in tempo a dichiarare di essere stato incastrato che l’FBI fa irruzione nell’ufficio, arrestandolo. Una svolta che costringe Quinn a rivolgersi all’ultima persona a cui vorrebbe chiedere aiuto, ovvero Olivia.

Una nota finale: questo episodio ci ricorda quanto Scandal sia più avvincente quando tratta di temi reali in salsa fiction, e in questo caso il riferimento sono chiaramente i movimenti #metoo e Time’s Up. Bella anche la scena in cui Fitz chiede a Liv se, all’inizio della loro lunghissima relazione, lui si sia comportato in modo inappropriato, dal momento che tra loro c’era una notevole disparità di poteri. Un chiarimento che attendevamo da un bel po’. Alla prossima!