Scarface: il reboot è programmato per il 2018

La Universal ha annunciato che il suo film, di cui aveva parlato precedentemente senza rivelare il titolo, previsto per il 2017, è il reboot di Scarface.

Il film gangster è apparso sullo schermo per la prima volta nel 1932, diretto da Howard Hawks (basato sull’omonimo romanzo del 1930), e successivamente, nel 1983, Brian De Palma ha diretto il remake della pellicola con Oliver Stone come sceneggiatore.

Il reboot di Scarface sarà scritto dai mitici Fratelli Coen, Joel e Ethan Coen (Non è un paese per vecchi, Fargo). Ancora non abbiamo alcuna notizia riguardo al cast o al regista, ma sicuramente il nuovo Scarface sarà prodotto da Marc Shmuger Scott Stuber, Dylan Clark, e Martin Bregman, i tre che hanno prodotto anche la versione del 1983 di De Palma.

Attualmente la data d’uscita del reboot è prevista per il 10 Agosto 2018.

FONTE: Comicbook