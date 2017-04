Scott Derrickson si aspetta di tornare a dirigere il sequel di Doctor Strange

Secondo quanto riportato su Deadline, Scott Derrickson, il regista di Doctor Strange, si aspetta di tornare dietro la macchina da presa per dirigere il sequel dedicato allo Stregone Supremo interpretato da Benedict Cumberbatch.

Il regista vorrebbe dirigere Doctor Strange 2 dopo aver finito il lavoro sul nuovo adattamento della serie a fumetti di Joe Hill, Lock & Key, con Carlton Cuse (Lost, Bates Motel, The Strain) come showrunner. Se la serie verrà acquistata, si prevede che Derrickson dirigerà alcuni episodi.

Nonostante ancora non sia stato ufficializzato un sequel di Doctor Strange, tutti ne parlano come se già fosse una certezza, per cui non aspettiamo altro che una conferma definitiva.

FONTE: Comicbookmovie