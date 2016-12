Scrubs potrebbe tornare per un’altra stagione? Ecco cosa dice Zach Braff

Una nuova stagione di Scrubs? Niente di impossibile, stando alle dichiarazioni di Zach Braff, interprete del dottor John Dorian, J.D. per gli appassionati della serie.

Ecco cosa ha dichiarato Braff:

“A proposito di produrre nuovi episodi di Scrubs, non si può mai dire. è qualcosa a cui abbiamo pensato tutti, specialmente adesso che in tanti compiono un ritorno al passato e realizzano la versione Netflix del loro prodotto. Sono parecchio geloso di tutta l’attenzione suscitata da Una mamma per amica, per non parlare di Le amiche di mamma. Così l’argomento continua a saltare fuori, e chi può dirlo, magari succederà. Io lo farei.”

Parole di entusiasmo, quelle espresse da Braff in un sondaggio proposto da Twitter nell’ambito della promozione di Insospettabili sospetti, la sua nuova fatica come regista che uscirà in Italia il 23 aprile 2017. Resta da vedere se alle parole seguirà qualcosa di più concreto: di fatto la maggior parte del cast originale di Scrubs sta al momento lavorando ad altri progetti, ma nessuno di questi potrebbe seriamente impedire il recupero dei loro vecchi ruoli, in caso di una reunion. In un certo senso Braff potrebbe stare giocando con i fans della serie, dicendo loro esattamente quello che vogliono sentirsi dire; quel che è certo è che il momento storico è propizio come non mai per questo genere di “ritorni”.

In effetti, per il pubblico che ama l’effetto “nostalgia” e non vede l’ora di ritrovare sul piccolo schermo le sue serie preferite, questo è stato certamente l’anno del “boom”: incastonato tra le prime due stagioni de Le amiche di mamma (sequel de Gli amici di papà, sit-com del 1987), il 2016 è stato anche l’anno dei nuovi episodi di Una mamma per amica e X files (per citare solo due esempi di “grandi ritorni”), e non sembra esserci limite alla riproposizione delle serie più amate: la geniale medical comedy Scrubs è certamente una di queste – al netto di una stagione finale a detta di molti non pienamente riuscita che forse già tradiva una certa stanchezza nella scrittura – dunque se uno Scrubs in versione Netflix ci sarà, possiamo scommettere in un pubblico entusiasta.