Sense8: 10 curiosità in attesa dello speciale di Natale

Netflix lo scorso anno ci ha regalato un piccolo capolavoro televisivo chiamato Sense8. Lo show, diretto dai capisaldi fantascientifici Lana e Andy Wachowski (Matrix, Cloud Atlas), si basa sulla vicenda di otto sensate, personaggi, tutti protagonisti in egual misura, che si ritrovano improvvisamente capaci di stabilire un legame mediante un processo telepatico, permettendo allo spettatore di essere in più luoghi contemporaneamente. La seconda stagione dello show, che ha riscosso un grande successo a livello di critica e opinione pubblica, verrà trasmessa dal 5 Maggio 2017 e sarà composta da 10 episodi.

Fortunatamente, per i fan sarà possibile ingannare l’attesa con uno speciale natalizio che sarà trasmesso proprio oggi, 23 Dicembre, della durata di circa due ore. In occasione dello speciale, ecco qui 10 curiosità riguardo alla serie targata Netflix.

Sense8 è un’opera corale con un mix di generi

In Sense8 vengono fusi insieme generi completamente diversi tra di loro, fino a giungere per esempio a scene di arti marziali con numeri musicali tipici di Bollywood. In riferimento a quest’ultimo, la coreografia della scena di danza nella sequenza a Mumbai, è stata opera di Longino Fernandes, che ha lavorato anche in The Millionaire.

La musica è un importante veicolo empatico

Ciò che rende Sense8 un telefilm fuori dalla norma, eccezionale, che forse non vedevamo fin dai tempi di Lost, è la musica. La colonna sonora è ideata da Tom Tykwer che si occupò anche della melodia alla base di Cloud Atlas, Il sestetto “L’Atlante delle Nuvole”, che può essere considerata, a tutti gli effetti, un altro personaggio della storia. In Sense8 la musica serve a evidenziare le connessioni tra i protagonisti, puntando sull’emotività e sull’empatia. Un esempio? Ovviamente la sequenza in cui i sensate, nel momento in cui assistono ad un concerto di Beethoven, rivivono l’esperienza della loro nascita.

Le città e la cultura dei paesi sono protagonisti così come lo sono gli otto sensate

Per le varie riprese sono state coinvolte nove città in otto paesi di tutto il mondo: Chicago, San Francisco, Londra, Berlino, Seoul, Reykjavik, Città del Messico, Nairobi, Mumbai. Le città vengono spesso usate anche per ricreare la cultura tradizionale a cui appartiene ciascuno dei vari sensate, mostrandoci i loro usi e costumi, ed evidenziando che, nonostante le enormi differenze, i personaggi sono comunque accomunati da un qualcosa che va al di là delle barriere sociali, culturali e politiche.

Gli otto protagonisti scelti provengono realmente dai paesi d’origine dei loro personaggi

Lana Wachowski e J. Michael Straczynski, durante il casting, hanno pensato di scegliere attori che provenissero realmente dai paesi d’origine in cui avevano intenzione di ambientare la serie. Questo metodo, per cui il personaggio sudcoreano è interpretato da Doona Bae, quello tedesco da Max Riemelt, quello indiano da Tina Desai, e così via, ha permesso di dare un maggior senso di autenticità allo show.

È stata Lana Wachowski a ideare il personaggio di Nomi

L’ex Larry Wachowski, ora diventato Lana, ha scritto il primo personaggio transessuale della sua carriera, Nomi Marks. In Nomi, interpretata da Jamie Clayton, che nella serie è una blogger, Lana ha inserito degli elementi autobiografici della sua esperienza del cambiamento di genere.

Daryl Hannah ha fatto il provino per la parte di Mr. Whispers

Inizialmente il personaggio di Mr. Whispers era stato concepito come androgino, per cui Daryl Hannah decise di provare a fare un provino per la parte. Beh, sappiamo com’è andata a finire, dato che l’attrice veste i panni di Angel, fulcro dell’intera vicenda, poiché “madre” dei sensate.

Sense8 è stato paragonato a Lost

Molti hanno paragonato Sense8 al leggendario Lost, creato da J. J. Abrams, Damon Lindelof e Jeffrey Lieber. Non a caso in Sense8 c’è un attore che aveva recitato anche in Lost, Naveen Andrews (Sayid sull’siola), che nella serie dei Wachowski interpreta Jonas. La similitudine è stata prevalentemente fatta dal punto di vista della storyline e dell’innovazione della serie. Come in Lost anche in Sense8 degli sconosciuti si ritrovano, improvvisamente, a dover condividere parti della propria vita, in quanto costretti dalle circostanze. Vedremo se le due serie saranno simili anche per morale e filosofia di base.

Bae Doona aveva già lavorato con i Wachowski e Tom Tykwer

Bae Doona era già stata diretta dal trio nel 2012, in quanto era una dei protagonisti del film di fantascienza Cloud Atlas. I registi di Sense8 saranno rimasti particolarmente colpiti dall’attrice e modella sudcoreana se hanno deciso di inserirla anche tra gli otto protagonisti della serie tv.

Lana e Andy Wachowski e Tom Tykwer hanno già collaborato insieme in Cloud Atlas

I registi di Sense8, Lana e Andy Wachowski e Tom Tykwer si conoscevano già dal 2012, in quanto tutti e tre avevano collaborato per la pellicola Cloud Atlas, con protagonisti Tom Hanks, Halle Berry, Ben Whishaw, Hugh Grant, Susan Sarandon, Jim Broadbent, Hugo Weaving, Jim Sturgess e Bae Doona. Anche nella pellicola il trio aveva basato la storia sulla riflessione della condizione umana e sulla filosofia dell’eterno ritorno, rafforzata anche dal libro L’atlante delle nuvole, a cui il film è ispirato.

Aml Ameen non sarà più Capheus nello speciale di natale e nella seconda stagione

A causa di alcune controversie con la regista e ideatrice Lana Wachowski, Aml Ameen non interpreterà più Capheus nello show. L’attore è già stato sostituito da Toby Onwumere, che vedremo già nello speciale di Natale, e che continueremo ad apprezzare nelle stagioni successive.