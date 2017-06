Il sequel di Spider-Man: Homecoming sarà ambientato dopo Avengers 4

Il Peter Parker di Tom Holland apparirà in Avengers: Infinity War, e a quanto pare, secondo recenti dichiarazioni, il tempo che l’Uomo Ragno trascorrerà sul grande schermo sarà pari a quello di Captain America: Civil War. Dunque, in linea di massima, vedremo poco la nuova versione di Spidey insieme agli altri supereroi. In un certo senso possiamo anche comprendere questa scelta, dato che sappiamo che Avengers: Infinity War mostrerà tantissimi personaggi iconici dei fumetti; cosa che porterà ciascun eroe/villain a un momento di gloria sul grande schermo, anche se, ovviamente, non potrà essere dedicato a ognuno di loro troppo tempo. La produttrice di Spider-Man: Homecoming Amy Pascal, però, ha svelato qualche altra notizia importante.

Secondo quanto dichiarato dalla Pascal, il sequel di Spider-Man: Homecoming si svolgerà solo qualche minuto dopo Avengers 4:

“Ciò su cui dovremmo concentrarci è questo Spider-Man, che abbiamo visto per la prima volta in Captain America: Civil War, ora lo vedremo nel suo film solo, e poi sarà anche nei film degli Avengers. Stiamo già iniziando a pensare al sequel di Spider-Man: Homecoming, che si svolgerà pochi minuti dopo la fine di Avengers 4“.

La Pascal, inoltre, ha confermato che presto inizieranno a lavorare al sequel:

“Prima pensiamo a far uscire nelle sale Spider-Man: Homecoming, poi inizieremo a lavorare al prossimo film ad Agosto“

Avengers 4 dovrebbe approdare nelle sale cinematografiche il 3 Maggio 2019, mentre il sequel di Spider-Man: Homecoming due mesi dopo, esattamente il 5 Luglio 2019.

