Serenity: Matthew McConaughey e Anne Hathaway nel cast del film

Matthew McConaughey e Anne Hathaway sarebbero la coppia scelta per interpretare i protagonisti di Serenity, noir diretto da Steven Knight, regista diventato celebre per Locke. Di questo film se ne parla già da tempo ma le uniche indiscrezioni che sono trapelate finora sono quelle relative alla trama. Il protagonista della vicenda infatti dovrebbe essere un capitano di un peschereccio che solca il mar dei Caraibi e che vede la propria vita mutare all’improvviso nel momento in cui il passato gli presenta il conto. Quest’ultimo dovrebbe essere interpretato da un Matthew McConaughey relegato all’interno dello spazio angusto di un’isola.

Quale sia invece il ruolo di Anne Hathaway ancora non è chiaro ma sicuramente gli attori non avranno problemi di alchimia. Infatti ricordiamo che i due hanno recitato insieme anche in Interstellar, dove le ristrette condizioni di ambienti sembrano molto simile a questo interessante progetto di Knight. Aspettiamo altri aggiornamenti relativi al cast ed una possibile release del film.