Shadowhunters: la seconda stagione sarà più dark

La seconda stagione di Shadowhunters, show basato sulla serie di romanzi young-adult scritti da Cassandra Clare, sarà molto più dark della prima. Dopo una prima stagione abbastanza deludente, i membri del cast hanno annunciato delle atmosfere dai toni più oscuri.

Così facendo, sperano di poter dare un maggior spessore e una maggiore profondità alla serie, considerata a volte fin troppo frivola e ridicola. Harry Shum Jr., che interpreta Magnus Bane nella serie, ha dichiarato: “Penso che ciò che abbiamo stabilito nello show sia un realismo magico. Non voglio dire che ci saranno toni più malinconici, ma sicuramente più dark, in modo equivalente a tante altre serie che avete visto, in cui vengono esplorate delle relazioni e dei legami in modo più approfondito. Isaiah, una volta, durante un’intervista, ha detto che la prima stagione serviva a presentare questi personaggi. Dalla seconda stagione invece li esploreremo attentamente, non ci baseremo più su una conoscenza e visione superficiale“.

Il tratto dark è una caratteristica comune nell’evoluzione delle serie tv. Serie come Arrow, che nella seconda stagione ha avuto un maggiore sviluppo, mostrando la crescita e il cambiamento dei suoi personaggi sotto vari punti di vista, mentre la prima stagione era più concentrata sulla trama e sull’azione.

La seconda stagione di Shadowhunters inizierà da Lunedì 2 Gennaio su Freeform.

FONTE: Comicbook