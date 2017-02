Shazam: David F. Sandberg in trattative per dirigere il film con Dwayne Johnson

David F. Sandberg, regista di Lights Out – Terrore nel buio e Annabelle 2, è in trattative per dirigere Shazam, film con Dwayne Johnson.

Il regista attualmente è impegnato sul set di Annabelle 2 per la New Line, casa di produzione che si occupa anche di Shazam e Black Adam. Dwayne Johnson reciterà in entrambi i film nei panni di Black Adam, mentre ancora non abbiamo alcuna notizia riguardo agli altri nomi che andranno a comporre il cast. La serie di film s’incentrerà su Billy Batson, un adolescente che dopo aver pronunciato una parola magica (Shazam! appunto), diventa un supereroe con poteri magici.

Oltre a questi progetti, la New Line sta lavorando anche al sequel di Lights Out- Terrore nel buio.

Shazam sarà scritto da Henry Gayden (Earth to Echo). Non abbiamo ancora alcuna sinossi ufficiale relativa alla pellicola.

FONTE: Comicbook