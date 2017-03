She Came to Me: Amy Schumer, Steve Carell e Nicole Kidman nel dramedy di Rebecca Miller

Steve Carell, Nicole Kidman e Amy Schumer reciteranno insieme nella dramedy She Came to Me scritta e diretta da Rebecca Miller (La storia di Jack & Rose, La vita segreta della signora Lee, Il piano di Maggie- A cosa servono gli uomini).

Il film racconta due intrecci amorosi e indaga sulla storia generazionale e sui drammi di una famiglia.

Tutti e tre gli attori sono al momento impegnati in diversi progetti. Steve Carell sarà sul set del dramma Beautiful Boy e sul quello del film sul tennis Battle of Sexes; Nicole Kidman nella serie HBO Piccole Grandi Bugie e Amy Schumer sarà la figlia di Goldie Hawn in Vengo…Con mamma e nel dramma post-bellico Thank you for your service. Sembra inoltre che proprio per questo film Amy Schumer abbia rinunciato a interpretare Barbie nel film della Sony.

