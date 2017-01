Sherlock: la recensione della quarta stagione

Dalla seconda puntata di questa quarta stagione non si fa che ripetere la stessa battuta: “It is what it is/ Le cose stanno così”. Sembra quasi che Steven Moffat e Mark Gatiss tentino a tutti i costi di avvisare lo spettatore che Sherlock non è più quello delle prime due stagioni, e bisogna farsene una ragione. Se già la terza serie lo aveva svelato, in quest’ultima il lato sentimentale del noto investigatore privato emerge senza nessun freno e diventa la chiave sostanziale per la risoluzione del più importante degli enigmi. Addio vecchio cinismo e romanticismo represso. E se questo non piace, le cose stanno semplicemente così. Se il fatto che due episodi su tre si concludano con un abbraccio disturba i puristi, le cose rimarranno così. Questo monito però non giustifica il fatto che la quarta stagione abbia indubbiamente dei difetti di scrittura che al termine della terza ed ultima puntata la fanno apparire disorganica rispetto al perfetto bilanciamento britannico delle prime prove.

Ci si approcciava al primo episodio (Le sei Thatcher) convinti che il protagonista dovesse scovare il modo in cui Moriarty era riuscito a riemergere dalla morte con il temibile ritornello che riecheggiava tra le strade di Londra, ci si ritrova invece a fronteggiare, di nuovo, il passato della neo-mamma Mary. Al termine dei canonici 90 minuti si intuisce che la strada che hanno scelto di percorrere gli autori sia quella di indagare il più possibile la sensibilità nascosta di Sherlock fino alla risoluzione del Problema finale, ma quella di dedicare un terzo della stagione ad un personaggio secondario sembra una scelta fin troppo azzardata. Si gioca infatti con l’entusiasmo dello spettatore generato dal ritorno del nemico mortale per virare invece su un intreccio sottotono rispetto alle aspettative che non fa altro che aggiungere carne al fuoco.

Ci pensa la seconda puntata Il detective morente a riaccendere l’adrenalina. Questa è decisamente la prova migliore della stagione (e non solo) con il ritorno vecchio stile del thriller, del mistero da svelare, del dubbio sull’infallibilità della mente, con l’aggiunta di una regia che si avvale degli allucinogeni assunti da Sherlock per rendere il tutto sopra le righe fino agli emozionanti minuti finali. La ritrovata umanità del protagonista non risulta così estremamente esplicita come il primo episodio, ma misurata il tanto che basta per collegarsi con le vicende che seguono che per la prima volta appaiono collegate con l’universo generato dalle precedenti stagioni.

È però il Problema finale la lente attraverso la quale va vista questa quarta serie. L’episodio raccoglie infatti tutti i pregi ed i difetti dell’intera stagione. Finalmente si scopre quello che si desiderava sapere dalla prima puntata e ci si accorge quanto il percorso per raggiungerlo sia stato decisamente lungo. Nel momento in cui il mistero viene svelato se ne vorrebbe conoscere qualcosa di più e non sono sufficienti i vari intrecci più o meno spettacolari per togliere la sensazione che qualcosa, dopo tutto, manchi. Si è alzata l’asticella della spettacolarità senza però rendersi conto che la vera forza di Sherlock risedeva tutta nella sua verosimiglianza e, soprattutto, nella coerenza dei suoi contenuti che non necessitavano di esplosioni e frettolose spiegazioni psicologiche, ma di un profilo più accurato del tema centrale. Si sente la mancanza, dunque, di un filo conduttore da cui tutto far partire e concludere, sebbene questo non influisca sulla convinzione che il livello su cui si eleva la produzione BBC sia superiore a tantissimi prodotti in circolazione.

Le ultime parole sembrano un concedo verso gli spettatori che ancora non sanno se ci sarà o meno un’ulteriore stagione, e se questa fosse veramente la fine giungerebbe nel momento in cui tutti i personaggi hanno accettato la propria umanità. Purtroppo la scienza dei sentimenti è più difficile da raccontare rispetto a quella della logica, ma le cose stanno così. Anche se il desiderio di voler monitorare l’ultima fase di questa consapevolezza poteva esser gestito in maniera migliore.