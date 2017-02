Shockwave: Cary Fukunaga in trattative per dirigere il dramma sulla bomba atomica

Cary Fukunaga, regista pieno di talento è in trattative per un nuovo film sul dramma della bomba atomica Shockwave.

Fukunaga sta discutendo con la Working Title e la Universal e pare sia in linea con le case di produzione per la scelta dello sceneggiatore ovvero l’acclamato regista iraniano Hossein Amini, che ha scritto film come Drive e Il traditore tipo.

La storia della pellicola è tratta dal libro di Stephen Walher “Shockwave: Countdown to Hiroshima“, edito nel 2005, che racconta le tre settimane precedenti al funesto sgancio della bomba atomica sulla città giapponese. Il terribile evento, che sconvolse il mondo, sarà visto attraverso gli occhi degli scienziati, dei piloti e delle vittime.

Cary Fukunaga che ha diretto anche la prima stagione Cult di True Detective, attualmente è impegnato con le riprese dei tre episodi della serie tv Maniac, rilettura di una serie norvegese del 2014, con Jonah Hill e la candidata agli Oscar 2017 Emma Stone.

Fonte: Collider