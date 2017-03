Shots Fired, la recensione: l’ennesima crime story della FOX

La FOX ha lanciato sul mercato americano il 22 marzo il suo ultimo prodotto: Shots Fired, prodotto e ideato da Gina Prince-Bythewood (regista di Love & Baskeball del 2000). La serie segue le investigazioni di Ashe Akino e Preston Terry, rispettivamente investigatore e prosecutore del Dipartimento di giustizia, riguardo un caso di omicidio di un ragazzo bianco da parte di un agente di polizia afro-americano. Durante le indagini, i due agenti scopriranno l’atteggiamento della polizia del luogo, che ignora un caso di omicidio di un teenager afro-americano.

La FOX batte il ferro quando è ancora caldo e produce una serie che, per argomenti e genere, dovrebbe (e potrebbe) diventare una crime story di successo. In effetti, Shots Fired, della durata di dieci episodi, presenta una vicenda non così banale e che “ribalta” le tipiche narrazioni precedenti e, purtroppo, ciò che realmente succede negli Stati Uniti attuali: una polizia afro-americana che uccide, senza apparenti motivi, un ragazzo bianco. È da questo evento che la serie va a sondagliare altre tematiche, paradossalmente ribaltando l’originale via narrativa dell’inizio. Invece quindi di “qualcosa di nuovo”, un soffio di aria pulita e non viziata, la FOX presenta un pacchetto audiovisivo ordinato, ben curato, ma essenzialmente vuoto.

Dal punto di vista formale, come già specificato sopra, la serie non ha grandi pecche: lo stile della Prince-Bythewood è funzionale (e per certi versi non banale) alla narrazione, con tutta l’energia della cultura hip hop che supporta, con la musica, delle immagini pulite e godibili. Unico, piccolo, rammarico (oltre all’enorme occasione mancata dal punto di vista tematico e narrativo) è la costruzione del personaggio di Preston Terry, poco scavato ed elaborato.