Shrek 5: pronto lo script per il ritorno del franchise

Mentre si sta svolgendo la campagna promozionale per Baby Boss, lo sceneggiatore Michael McCullers si è lasciato sfuggire anche qualcosa riguardo a Shrek 5, un progetto che da anni sembra dover approdare al cinema ma di cui non si hanno mai avuto aggiornamenti precisi. Secondo McCullers però questo potrebbe essere l’anno giusto per iniziare la produzione del nuovo capitolo, in quanto il suo script è arrivato alla conclusione.

Ho finito una sceneggiatura che amo veramente, veramente, veramente tanto. Possiamo definirla una reinvenzione e credo di non poter rivelare molto. Ci sono stati già 4 film e moltissimo materiale, perciò i personaggi sono ben sviluppati e funzionano alla grande, ma bisogna pensare ad una svolta ad un certo punto.

C’è dunque da aspettarsi che l’orco e la sua famiglia subiranno molti cambiamenti, cosa che aveva ipotizzato anche Eddie Murphy (doppiatore di Ciuchino) che in una recente intervista aveva predetto un suo ritorno in grande stile per il 2019. Vedremo se questo sarà rispettato.