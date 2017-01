Silence, parlano Martin Scorsese e il cast: “Il nostro film su crisi e redenzione”

È uscito il 12 gennaio Silence, il nuovo attesissimo film di Martin Scorsese, che racconta le peregrinazioni di due padri gesuiti portoghesi del XVII secolo, Rodrigues e Garrupe. Partiti per il Giappone con l’intento di ritrovare il loro mentore scomparso, padre Ferreira, e radicare nelle isole la fede cristiana, i due si ritroveranno nel bel mezzo delle persecuzioni che lo shogunato applicava ai danni dei convertiti al cristianesimo. Paul Elie ha incontrato per The New York Times il regista italo-americano, e il cast. Di seguito la traduzione dalle dichiarazioni della lunga chiacchierata.

Cosa abbia portato Scorsese a fare questo film, ha radici complesse, visto che si tratta di un progetto a lungo agognato, rimasto nel cassetto del cineasta per ben 26 anni; e qual è l’impatto con il discorso sulla fede che questo film ha avuto sulla cinematografia del regista? “Non so se ci sia redenzione, forse più un voler agire nel modo giusto. Ma qual è la maniera per farlo? Il modo gusto di vivere ha a che fare con l’altruismo. Sono convinto di questo. Ma come si fa ad agire in tal senso? Non penso sia qualcosa che si fa coscientemente. È un qualcosa che si sviluppa dentro di te… forse attraverso un sacco di errori”.

Radici lontane (ne abbiamo parlato qui) quelle che hanno richiamato l’attenzione di Scorsese per questa storia di redenzione, altruismo e crisi. E tutto ha inizio dall’infanzia di Martin, nella Little Italy newyorchese, stretta tra voglia di integrazione e cultura cattolica: “Risale tutto a quello che mi disse padre Principe l’ultima volta che l’ho visto, un paio d’anni fa: tradire, fare qualcosa che sia moralmente riprovevole, questo è un grande peccato… beh, molte persone non torneranno mai indietro da quel punto. Ma la via cristiana prevede il rialzarsi e riprovare. Magari non coscientemente, ma metti te stesso in una situazione da cui puoi trarre un’altra occasione. E Rodrigues si trova proprio in questa situazione.”

Francis Principe, giovane prete assegnato al quartiere, portò fede e cinema insieme. “È stato tra quelli che hanno aperto la strada per noi, che diceva: ‘voi non dovete vivere così. Non dovete seguire il circolo vizioso culturale. Non dovete sposarvi a 21 anni’.” Principe ogni anno portava i chierichetti, e Scorsese era uno di loro, al cinema “Il giro del mondo in 80 giorni, Il ponte sul fiume Kwai… e ci siedevamo a parlarne dopo, sui gradini della canonica di Mulberry Street“.



Una volta andarono a vedere La Tunica (1953) al Roxy, vicino Times Square, e lo sentì stroncarlo: “Padre Principe detestava il sentimentalismo cristiano o gli aspetti religiosi fumettistici. ‘Oh, questo è proprio un cliché’, diceva, riferendosi al tuono che compare mentre Giuda afferma il suo nome… ‘Il mio nome è Giuda’, e ecco un tuono in suono stereofonico. Fino a quel giorno non avevo mai sentito un tuono così forte e chiaro.” E già all’età di 11 anni immaginava un modo per “portare l’epica biblica in un’altra direzione.”

L’incontro del piccolo Marty, escluso dai compagni, afflitto da asma, con il mondo cristiano prima e cinematografico poi, ha totalmente cambiato la sua vita: “Io penso veloce, mi muovo veloce, e credo che la cosa abbia a che fare con le cure fatte per l’asma. Ha effetto sul modo in cui respiro, in cui penso. Avevo bisogno di rallentare. Il cinema ha fatto questo per me, e così la chiesa. Mi hanno fatto rallentare. Mi hanno permesso di meditare. Mi hanno dato un diverso senso del tempo”.

Andrew Garfield (Padre Rodrigues) ha sviluppato il suo personaggio attraverso gli Esercizi Spirituali di Sant’Ignazio di Loyola, il fondatore dell’ordine dei Gesuiti. Gli esercizi, scritti negli anni Venti del Cinquecento, invitano chi si esercita a usare l’immaginazione per porre se stesso in compagnia di Gesù, ai piedi della croce, tra mille patimenti. Poi è andato in un monastero gesuita in Galles, nel quale ha osservato un ritiro di sette giorni di silenzio. “Se anche avessi avuto 10 anni, non sarebbero stati abbastanza per prepararmi a questo ruolo. Sono stato totalmente travolto dal mondo gesuita e dalla sua spiritualità. La preparazione è andata avanti per quasi un anno, e quando siamo arrivati a Taiwan [dove hanno avuto luogo le riprese, NdR], stava divampando fuori di me. Penso fosse nel mio destino, lavorare con uno dei più grandi registi e interpretare questo ruolo, come una necessità per il mio sviluppo spirituale.”

“Questo film è la storia di una crisi di fede. Potrebbe trattarsi di fede nel tuo lavoro, in un progetto o in un matrimonio; è tutto piuttosto relativo”, afferma Adam Driver (Padre Garrupe), che si è dovuto attenere a una dieta per più di quattro mesi: “Ho perso 23 kg. Si tratta di controllo, e in quanto attore, vuoi avere il controllo. Ma si tratta anche di sofferenza: ti dà degli input che puoi usare per il tuo ruolo.”

Liam Neeson (Padre Ferreira), cattolico irlandese, ha portato in Silence la sua esperienza di Mission, il film del 1986 diretto da Roland Joffé: “Ricordo padre Dan [padre Daniel Berrigan, gesuita poeta e pacifista, consigliere durante le riprese di Mission, NdR] dire ‘sapete che Stanislavski ha basato i suoi Esercizi sugli Esercizi Spirituali di Sant’Ignazio?’ Ero arrivato fin lì per sentire questo! Ha avuto un grande impatto su di me.”

Il critico cinematografico A.O. Scott (The New York Times) aveva scritto che Scorsese approccia alla regia “come una vocazione sacerdotale”. E Garfield infatti racconta: “Marty insisteva di avere silenzio sul set. Il silenzio parla. Dice: ‘qualcosa sta succedendo qui’.” Scorsese ha anche organizzato lo shooting in ordine cronologico, così gli attori potevano sentire le emozioni dei loro personaggi in sequenza.

“Doveva andare così” dice Scorsese, a proposito della storia lunga e macchinosa dietro la produzione di Silence. Dopo tutte le polemiche scaturite da L’ultima tentazione di Cristo (1988), il giorno dopo la premiere del film, Paul Moore (episcopo a New York), mandò a Martin Scorsese un libro che avrebbe dovuto leggere: Silence di Shusaku Endo. Il regista leggerà il libro l’anno seguente, e si innamorerà immediatamente del progetto e della figura complessa e tormentata di Padre Rodrigues.

Lo stile di Scorsese, che unisce nel suo cinema elementi religiosi e spirituali ed elementi del moderno, urbano e volgare, porta il discorso sull’inculturazione a un livello di più complessa e stratificata lettura e messa in scena. Alla domanda di come avrebbe descritto il film a Papa Francesco (per la proiezione a porte chiuse in Vaticano di Silence, avvenuta il 30 novembre scorso), Martin Scorsese aveva commentato “Dirò che ho provato, col mio lavoro, a capire come vivere la vita… ho provato a esplorare cosa sia e cosa significhi davvero la nostra esistenza”.

Fonte: The New York Times