Silence di Martin Scorsese: nuovo trailer internazionale

Arriva dal Giappone il nuovo trailer di Silence, nuovo film di Martin Scorsese in uscita il 12 gennaio 2017 che ha richiesto una lunghissima gestazione (si parla di almeno 10 anni).

Così come per il precedente The Wolf of Wall Street , c’è voluto molto tempo per definire l’effettiva data di uscita del film di Scorsese. All’anteprima assoluta, che ha avuto luogo a Roma a fine novembre alla presenza di 400 padri gesuiti, seguiranno una distribuzione limitata negli USA a partire dal 23 dicembre, e l’uscita su larga scala a gennaio 2017.

Silence, tratto dall’omonimo romanzo dello scrittore giapponese Shūsaku Endō, racconta la storia di tre gesuiti (Andrew Garfield, Adam Driver e Liam Neeson) che nel Giappone del 17° secolo sono perseguitati a causa della loro fede cristiana.

Il film arriverà in italia il 12 gennaio 2017.

Ecco il nuovo trailer: