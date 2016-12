Silence: Andrew Garfield, Adam Driver e Liam Neeson nelle nuove immagini ufficiali

Dopo il trailer ufficiale e quello internazionale, sono state diffuse nuove immagini ufficiali da Silence, l’ultimo film diretto da Martin Scorsese.

Nelle foto vediamo i protagonisti del film: Andrew Garfield, Adam Driver e Liam Neeson. La pellicola, scritta da Jay Cocks e basata sull’omonimo romanzo di Shusaku Endo, racconta la storia di due missionari cristiani che devono affrontare l’ultima prova di fede, quando viaggiano in Giappone alla ricerca del loro mentore scomparso, in un momento in cui il cristianesimo è stato messo fuori legge e la loro presenza proibita.

Il debutto nelle sale americane è previsto per il 23 dicembre 2016; inoltre è anche disponibile un nuovo spot TV esteso pubblicato da Paramount Pictures.