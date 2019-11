Silicone Elastomers Mercato 2019 | Analisi dello stato attuale del settore e opportunità di crescita, attori chiave, destinatari e previsioni per 202 6

Polaris Market Research ha pubblicato le sue ultime scoperte in un nuovo studio sulle dimensioni del mercato degli elastomeri di silicone dovrebbe raggiungere 9,34 miliardi di dollari entro il 2026 al 5,1% dal 2018 al 2026 al CAGR

Lo studio fornisce un’analisi approfondita della crescita del mercato, driver di mercato, restrizioni e sfide. Lo studio si concentra anche su diverse dinamiche di mercato che dovrebbero influenzare il mercato. L’analisi della catena del valore nel rapporto aiuta il mercato.

Lo studio comprende i principali attori del mercato elastomeri di silicone Tale Come Momentive Performance Materials Inc., Dow Corning Corporation, Wacker Chemie AG, Shin-Etsu Chemical Co., Ltd., China National Bluestar (Group) Co., Ltd., KCC Corporation , Mesgo SPA, Reiss Manufacturing Inc., Zhejiang Xinan Industrial Chemical Co., Ltd., Mesgo SPA e Specialty Silicone Products Inc.

Lo studio valuta il mercato globale degli elastomeri di silicone in base ai seguenti segmenti:

Prospettive dei prodotti in silicone per elastomeri (entrate, milioni di dollari, 2015-2026)

Gomma siliconica liquida

Gomma vulcanizzata ad alta temperatura / alta consistenza

Temperatura ambiente vulcanizzata

Elastomers Process Outlook Silicone (Entrate, milioni di dollari, 2015-2026)

estrusione

Stampaggio ad iniezione di liquidi

Stampaggio ad iniezione

Compressione di stampaggio

altrui

Outlook sugli elastomeri di silicone per uso finale (entrate, milioni di dollari, 2015-2026)

Elettrica ed elettronica

Sanità

Automotive e trasporti

Macchinari industriali

Beni di consumo

costruzione

Regione di Outlook degli elastomeri di silicone (entrate, milioni di dollari, 2015-2026)

Nord America Stati Uniti Canada

Europa Germania Regno Unito Francia Spagna Italia Polonia Resto d’Europa

Asia-Pacifico porcellana India Giappone Malaysia Indonesia Australia Resto dell’Asia-Pacifico

America Latina brasile Messico argentina Resto dell’America Latina

Medio Oriente e Africa Arabia Saudita Emirati Arabi Uniti Nigeria Resto del MEA



Takeaway chiave del rapporto

Questo rapporto fornisce un’analisi puntuale per cambiare le dinamiche della concorrenza

Fornisce una prospettiva lungimirante su diversi fattori che guidano o frenano la crescita del mercato

Fornisce una previsione di otto anni valutata sulla base del mercato che dovrebbe crescere

Aiuta a comprendere i segmenti di mercato chiave e il loro futuro

Fornisce un’analisi approfondita della concorrenza competitiva e ti tiene davanti ai concorrenti

Aiuta a prendere decisioni aziendali informate avendo approfondimenti di mercato completi e analisi approfondite dei segmenti di mercato

